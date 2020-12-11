Распускать школы на каникулы с 21 декабря во Владимире не планируют

Власти областного центра не планируют объявлять досрочные каникулы. Об этом «Призыву» рассказали в пресс-службе мэрии Владимира. По словам заместителя начальника управления по связям с общественностью и СМИ Игоря Ефремова, ученики закончат вторую четверть по графику. В большинстве школ на Новый год дети разойдутся 30 декабря.

— Город не будет с 21 декабря распускать школы на каникулы. Мы работаем по графику, который был ранее утвержден, — пояснил «Призыву» Игорь Ефремов.

Карантин введен только в 17 классах.

Объявить каникулы раньше срока накануне рекомендовал областной департамент образования. Решение такое, по словам представителей «Белого дома», продиктовано ростом числа заболевших коронавирусом в образовательных учреждениях региона. Только среди школьников на данный момент 452 инфицированных. Активно заражаются и педагоги.

— В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в области органам местного самоуправления рекомендовано принять решение о выходе образовательных организаций на каникулы с 21 декабря, — отметили в пресс-службе администрации Владимирской области.

При этом во Владимире, по словам представителя мэрии, ситуация с заболеваемостью нормальная.

На карантине из 2000 классов всего 17. В прошлом декабре в аналогичный период времени по домам распустили 19 классов. Ежедневно власти города мониторят ситуацию.

— Мы говорим, что директор школы или заведующий детским садом внимательно отслеживают ситуацию по заболеваемости и на основании этого принимают решение о закрытии класса или всего общеобразовательного учреждения по согласованию с управлением образования, — пояснил «Призыву» начальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Александр Карпилович. — Мы не просто держим руку ну пульсе, но контролируем ситуацию, оперативные данные нам докладывают директора школ, и мы соответственно принимаем решение.

По словам Александра Карпиловича, общегородских досрочных каникул во Владимире не планируется, но исключать такого решения в отдельно взятых школах не стоит. Кроме того, представитель мэрии назвал ситуацию с заболеваемостью подвижной, добавив, что город в любой момент может принять решение о завершении второй четверти раньше запланированного, если в этом будет необходимость.

Ранее «Призыв сообщал, что Роспотребнадзор и облздрав поспорили о дистанционном образовании.