Работодателям настоятельно рекомендовали перевести 30% сотрудников на удаленку

Работодателям Владимирской области власти рекомендовали перевести не менее 30% сотрудников на дистанционную работу. Это особенно касается пенсионеров и лиц с хроническими заболеваниями. Соответствующие изменения в указ № 38 «О введении режима повышенной готовности» уже внесены. Эти ограничительные меры должны сдержать распространение коронавируса. При их принятии «Белый дом» основывался на рекомендациях Роспотребнадзора.

Введение новых ограничений не исключено.

Ранее была продлена до 15 января приостановка деятельности детских развлекательных центров и игровых комнат. Роспотребнадзор также обратился к губернатору с предложением ограничить работу системы общественного питания в новогодние дни. Из озвученных нововведений — возможный запрет на работу кафе, ресторанов и баров с 25 декабря по 2 января и с 6 по 7 января в период с 20 часов вечера до 6 утра.

По мнению специалистов ведомства, эти меры помогут избежать локдауна после праздников. Нарушителей будут наказывать рублем. С 1 сентября нынешнего года общая сумма назначенных штрафов составила 1,9 миллиона рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что администрации многих школ Владимирской области прислушались к рекомендациям департамента образования и объявили досрочные каникулы с 21 декабря.