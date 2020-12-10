Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Пётр Колтыпин принял участие в совещании по развитию добровольчества с Заместителем полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олегом Машковцем, ректором Приволжского исследовательского медицинского университета Николаем Карякиным и представителями волонтерского движения.

Основной темой совещания стало обсуждение развития волонтерства на предприятиях и в вузах, а также совместные проекты по развитию здравоохранения, экологии и социальной сферы.

Пётр Колтыпин поделился опытом Волго-Вятского банка Сбербанка по развитию добровольчества по разным направлениям, включающим поддержку пенсионеров, социальное и интеллектуальное волонтерство. В числе успешных проектов Сбербанка – проект «Забота о пенсионерах», ориентированный на поддержку пожилых людей.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«В Сбере волонтерство является неотъмлемым элементом корпоративной культуры. Мы стремимся чтобы как можно больше наших сотрудников принимало участие в волонтерских проектах, именно поэтому мы активно поддерживаем инициативы, которые направлены на помощь другим людям. В этом году нами был реализован проект «Забота о пенсионерах», ориентированный на поддержку пожилых людей. Также в юбилейный год Великой Победы наши коллеги объединялись в творческие группы и проводили целые концерты под окнами ветеранов 9 мая, дарили им подарки, помогали по хозяйству, сажали аллеи Памяти в парках и дворах, занимались уборкой территорий памятников и обелисков. К движению присоединились сотрудники из всех регионов Волго-Вятского банка Сбербанка, и их количество ежедневно продолжает расти».

После окончания обсуждений участники совещания присоединились к Всероссийской акции «Ёлка желаний», которая реализуется в рамках благотворительного проекта «Мечтай со мной» платформы «Россия – страна возможностей».

Справочно:

Старт акции «Ёлка желаний» был дан в рамках Всероссийского онлайн-марафона «#Мы вместе» 5 декабря текущего года. В рамках акции воспитанники из детских домов, дети с ограниченными возможностями здоровья или попавшие в сложную жизненную ситуацию в канун Нового года могут получить подарки, о которых они мечтают. Исполнить желание ребенка может каждый человек, имеющий такую возможность.