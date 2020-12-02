Пять советов, которые помогут правильно сдать ПЦР-тест на коронавирус

Для начала всё-таки определимся, откуда берут мазок. Врачи поясняют: из зева и носоглотки. Верхние дыхательные пути для COVID-19 являются входными воротами. После попадания на слизистые носа и рта вирус начинает размножаться в эпителиальных клетках. Поэтому в конце инкубационного периода (чаще всего он составляет около 5 дней), и в первые дни клинических проявлений эти мазки считаются информативными и достоверными.

—Для исследования мазок берут с поверхности миндалин, небных дужек и задней стенки ротоглотки. При взятии мазка из носоглотки зонд вводят по наружной стенке носового хода на достаточную глубину. Мазок, взятый со слизистой преддверия носа, может не выявить РНК коронавируса SARS-CoV-2, — сообщает Роспотребнадзор.