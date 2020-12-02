Пять советов, которые помогут правильно сдать ПЦР-тест на коронавирус

Свои рекомендации дал Роспотребнадзор

  1. Всё не так просто

    Сейчас во Владимирской области каждый день делается более 2000 тестов на коронавирус. Но, оказывается, не все знают, что сдавать его нужно по правилам! Чтобы сдать ПЦР-мазок на коронавирусную инфекцию и получить достоверный результат, надо выполнить ряд условий. Роспотребнадзор опубликовал ряд важных рекомендаций. Почему так много ограничений, читайте в этом материале «Призыва».

    Фото «Призыва»

  2. Откуда все-таки берут мазок?

    Для начала всё-таки определимся, откуда берут мазок. Врачи поясняют: из зева и носоглотки. Верхние дыхательные пути для COVID-19 являются входными воротами. После попадания на слизистые носа и рта вирус начинает размножаться в эпителиальных клетках. Поэтому в конце инкубационного периода (чаще всего он составляет около 5 дней), и в первые дни клинических проявлений эти мазки считаются информативными и достоверными.

    Для исследования мазок берут с поверхности миндалин, небных дужек и задней стенки ротоглотки. При взятии мазка из носоглотки зонд вводят по наружной стенке носового хода на достаточную глубину. Мазок, взятый со слизистой преддверия носа, может не выявить РНК коронавируса SARS-CoV-2, — сообщает Роспотребнадзор.

    Фото bug.hr

  3. Никакой еды и воды!

    Как гласят инструкции к наборам для ПЦР-исследования, взятие мазков рекомендуется проводить не раньше 3-4 часов после приёма пищи. Как известно, коронавирус живет в эпителиальных клетках. В момент пережёвывания и проглатывания пищи верхний слой слизистой может слегка стереться. А для анализа важно получить мазок с достаточным количеством инфицированных клеток. Комок еды этому может помешать, и пациент получит ложноотрицательный результат. То же самое касается питья. Вода смывает с поверхности миндалин и задней стенки глотки инфицированные клетки – следы присутствие ковида в организме.

    Фото «Призыва»

  4. А что насчет лекарств?

    Перед сдачей ПЦР-теста мазать, капать и распылять лекарственные вещества в ротовой и носовой полости запрещено. Даже пользоваться обычным физраствором нельзя. Причина всё та же — после применения этих средств количество вируса на слизистой снижается и увеличивается вероятность получения ложноотрицательных результатов ПЦР-теста. Поэтому пациенту придется потерпеть и походить с заложенным носом, пока у него не возьмут анализы.

    Фото «Призыва»

     

  5. Алкоголь тоже влияет на результат!

    После приема алкоголя вероятность выявления коронавируса в мазке тоже снижается, говорят врачи. Потому что он выступает в роли антисептика. Горячительные средства содержат этиловый спирт (этанол), также как и дезинфицирующие средства с обязательным составом не менее 60-80% антисептика. Хотя в алкоголе этот процент, конечно, гораздо меньше. Но для нарушения достоверности теста этого будет достаточно. Отказаться от алкоголя надо за 2 дня до взятия мазка.

     

    Фото v-v.su

     

  6. Чистить зубы перед тестом тоже нельзя

    Основная цель лаборанта при ПЦР-исследовании – получить годный биологический материал для выявления достаточного количества клеток, пораженных коронавирусом. Участковому врачу это поможет поставить более точный диагноз. Но применение любых очищающих средств в полости рта снижает количество вируса. Зубная паста зачастую тоже содержит антисептические компоненты. Поэтому попадание её остатков в пробирку с мазком навредит анализу. А ведь зубы не почистишь без полоскания рта, что также не рекомендовано перед забором биоматериала.

  7. Хотите точный результат? Не красьтесь!

    Голодный, с несвежим дыханием — таков среднестатистический портрет пациента, готового к сдаче мазка ПЦР. А женщинам еще и краситься запрещают! Ведь применение косметики: помады, блеска для губ, тональных средств крайне нежелательно.

    Если соблюдать все правила взятия мазка и не прикасаться зондом к губам, то наличие декоративной косметики не должно помешать получению адекватного материала для ПЦР-теста. Но при случайном попадании в пробу косметические средства могут замедлить ПЦР-реакцию. Поэтому лучше декоративную косметику нанести уже после того, как мазок был взят,— советуют эксперты.

    Фото moe-lipetsk.ru

  8. Ожидание и реальность

    В департаменте здравоохранения надеются, что оснастив почти все главные районные больницы лабораторным оборудованием в декабре , на территории Владимирской области будут проводить по 5-6 тысяч исследований в сутки. А о результатах пациенту сообщать через 48 часов. Пока же владимирцы узнают о итогах теста в лучшем случае через неделю.

    — Моему мужу сегодня позвонили из поликлиники, сообщили, что у него положительный мазок на ковид. Анализ он сдавал 40 дней назад. Он уже давно вышел на работу, причем с официальной выпиской, с больничным листом. И всё равно его врач хотел закрыть на карантин. Но муж отказался. Это опять по новой сдавать тест и ждать целый месяц? – возмущается жительница Суздаля.

    Фото: News.myseldon.com

    Также читатели «Призыва» рассказали, что в частных клиниках Владимира при записи на мазок спрашивают пациента, есть ли у него признаки ковида. При утвердительном ответе сотрудник объясняет, что ПЦР-тест возьмут только на дому. Его стоимость при этом будет в два раза больше. Поэтому осведомлённые владимирцы говорят, что никаких симптомов заболевания у них нет, чтобы сэкономить.

Татьяна Данилова

Заглавное фото вести35.рф


 

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