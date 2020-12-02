Пять советов, которые помогут правильно сдать ПЦР-тест на коронавирус

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Всё не так просто
Сейчас во Владимирской области каждый день делается более 2000 тестов на коронавирус. Но, оказывается, не все знают, что сдавать его нужно по правилам! Чтобы сдать ПЦР-мазок на коронавирусную инфекцию и получить достоверный результат, надо выполнить ряд условий. Роспотребнадзор опубликовал ряд важных рекомендаций. Почему так много ограничений, читайте в этом материале «Призыва».
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Откуда все-таки берут мазок?
Для начала всё-таки определимся, откуда берут мазок. Врачи поясняют: из зева и носоглотки. Верхние дыхательные пути для COVID-19 являются входными воротами. После попадания на слизистые носа и рта вирус начинает размножаться в эпителиальных клетках. Поэтому в конце инкубационного периода (чаще всего он составляет около 5 дней), и в первые дни клинических проявлений эти мазки считаются информативными и достоверными.
—Для исследования мазок берут с поверхности миндалин, небных дужек и задней стенки ротоглотки. При взятии мазка из носоглотки зонд вводят по наружной стенке носового хода на достаточную глубину. Мазок, взятый со слизистой преддверия носа, может не выявить РНК коронавируса SARS-CoV-2, — сообщает Роспотребнадзор.
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Никакой еды и воды!
Как гласят инструкции к наборам для ПЦР-исследования, взятие мазков рекомендуется проводить не раньше 3-4 часов после приёма пищи. Как известно, коронавирус живет в эпителиальных клетках. В момент пережёвывания и проглатывания пищи верхний слой слизистой может слегка стереться. А для анализа важно получить мазок с достаточным количеством инфицированных клеток. Комок еды этому может помешать, и пациент получит ложноотрицательный результат. То же самое касается питья. Вода смывает с поверхности миндалин и задней стенки глотки инфицированные клетки – следы присутствие ковида в организме.
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А что насчет лекарств?
Перед сдачей ПЦР-теста мазать, капать и распылять лекарственные вещества в ротовой и носовой полости запрещено. Даже пользоваться обычным физраствором нельзя. Причина всё та же — после применения этих средств количество вируса на слизистой снижается и увеличивается вероятность получения ложноотрицательных результатов ПЦР-теста. Поэтому пациенту придется потерпеть и походить с заложенным носом, пока у него не возьмут анализы.
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Алкоголь тоже влияет на результат!
После приема алкоголя вероятность выявления коронавируса в мазке тоже снижается, говорят врачи. Потому что он выступает в роли антисептика. Горячительные средства содержат этиловый спирт (этанол), также как и дезинфицирующие средства с обязательным составом не менее 60-80% антисептика. Хотя в алкоголе этот процент, конечно, гораздо меньше. Но для нарушения достоверности теста этого будет достаточно. Отказаться от алкоголя надо за 2 дня до взятия мазка.
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Чистить зубы перед тестом тоже нельзя
Основная цель лаборанта при ПЦР-исследовании – получить годный биологический материал для выявления достаточного количества клеток, пораженных коронавирусом. Участковому врачу это поможет поставить более точный диагноз. Но применение любых очищающих средств в полости рта снижает количество вируса. Зубная паста зачастую тоже содержит антисептические компоненты. Поэтому попадание её остатков в пробирку с мазком навредит анализу. А ведь зубы не почистишь без полоскания рта, что также не рекомендовано перед забором биоматериала.
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Хотите точный результат? Не красьтесь!
Голодный, с несвежим дыханием — таков среднестатистический портрет пациента, готового к сдаче мазка ПЦР. А женщинам еще и краситься запрещают! Ведь применение косметики: помады, блеска для губ, тональных средств крайне нежелательно.
— Если соблюдать все правила взятия мазка и не прикасаться зондом к губам, то наличие декоративной косметики не должно помешать получению адекватного материала для ПЦР-теста. Но при случайном попадании в пробу косметические средства могут замедлить ПЦР-реакцию. Поэтому лучше декоративную косметику нанести уже после того, как мазок был взят,— советуют эксперты.
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Ожидание и реальностьВ департаменте здравоохранения надеются, что оснастив почти все главные районные больницы лабораторным оборудованием в декабре , на территории Владимирской области будут проводить по 5-6 тысяч исследований в сутки. А о результатах пациенту сообщать через 48 часов. Пока же владимирцы узнают о итогах теста в лучшем случае через неделю.
— Моему мужу сегодня позвонили из поликлиники, сообщили, что у него положительный мазок на ковид. Анализ он сдавал 40 дней назад. Он уже давно вышел на работу, причем с официальной выпиской, с больничным листом. И всё равно его врач хотел закрыть на карантин. Но муж отказался. Это опять по новой сдавать тест и ждать целый месяц? – возмущается жительница Суздаля.
Также читатели «Призыва» рассказали, что в частных клиниках Владимира при записи на мазок спрашивают пациента, есть ли у него признаки ковида. При утвердительном ответе сотрудник объясняет, что ПЦР-тест возьмут только на дому. Его стоимость при этом будет в два раза больше. Поэтому осведомлённые владимирцы говорят, что никаких симптомов заболевания у них нет, чтобы сэкономить.
Татьяна Данилова
Заглавное фото вести35.рф
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