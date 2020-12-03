Пять причин рекомендовать Сбербанк

В наше неспокойное время особенно приятно осознавать, что есть что-то, что никогда не подведет. Рассказываем пять причин признаться в любви Сберу и порекомендовать его своим друзьям и знакомым.

Сбербанк – это надежность, удобство и безопасность 24/7.

Надежность – то, что привлекает клиентов Сбербанка уже 179 лет. Крестьяне и купцы, рабочие и ученые, бюджетники и предприниматели – во все времена и для всех слоев населения Сбербанк оставался банком номер один. Тем, кому всегда можно доверять.

Удобство и безопасность клиентов всегда были приоритетами Сбербанка. С начала пандемии на первый план вышла и забота о здоровье – банк делает все, чтобы минимизировать для вас необходимость выходить из дома и вступать в контакт с другими людьми.

И, кстати, не банком единым – Сбер уже давно стал настоящей экосистемой, где все направлено на максимальную безопасность и комфорт клиентов. Сервис Delivery Club поможет заказать еду из ресторана, а СберМаркет и Самокат доставят продукты из магазина. На Okko всегда найдется, что посмотреть, а СберЗвук обеспечит лучшей музыкой. О вашем самочувствии позаботятся СберЗдоровье и Сбер Еаптека. Ситимобил подвезет, куда захотите, а СберАвто поможет купить или продать автомобиль. И это еще далеко не полный список сервисов Сбера!

Сбербанк – это самая широкая сеть офисов и банкоматов в регионе.

Вряд ли какой-нибудь еще банк может похвастаться такой масштабной сетью отделений и банкоматов – вы можете найти Сбербанк даже в небольших населенных пунктах, не говоря уже о крупных городах, где банкоматы буквально на каждом шагу, причем зачастую круглосуточные. Сбербанк – это 14 200 отделений и 77 000 устройств самообслуживания в 83 субъектах РФ, а также филиалы и представительства в 17 странах мира.

Сбербанк – это льготные условия по кредитам и кредитным картам для зарплатных клиентов и пенсионеров.

Для держателей зарплатных карт Сбербанк предлагает специальные условия кредитования – с пониженной процентной ставкой и без дополнительных комиссий. Кредит на сумму до трех миллионов рублей на срок от трех месяцев до пяти лет можно оформить как с поручителем, так и без него. И даже в офис банка ехать необязательно – можно пригласить менеджера прямо к вам на работу. А можно и вовсе оформить кредит через Сбербанк Онлайн. Все, что потребуется – паспорт гражданина РФ. За деньгами тоже никуда идти не придется – они «прилетят» прямо на вашу карточку.

Сбербанк – это возможность оформить ипотеку на сайте ДомКлик, не выходя из дома.

Если вы мечтали купить новое жилье, но из-за пандемии решили повременить с этим – зря. Во-первых, ставки по ипотеке сейчас хороши, как никогда, а во-вторых, вам даже не придется лишний раз выходить из дома – все можно оформить через онлайн-сервис ДомКлик буквально за пару часов. Да-да, времена, когда для оформления ипотеки нужно было специально идти в офис банка – а то и не один раз – можно забыть, как страшный сон. Теперь достаточно в любое удобное время – хоть среди ночи! – зайти на сайт ДомКлик, зарегистрироваться и подать заявку. Причем, если вы получаете зарплату на карту Сбербанка, то для этого потребуется только ваш паспорт. Если зарплатной карты нет – нужно будет загрузить также фотографии трудовой книжки и справки 2 НДФЛ.

Единственное, что точно надо будет сделать оффлайн – подписать уже подготовленные документы.

Сбербанк – это персональный Интернет-банк для любых операций.

По статистике, мобильными приложениями россияне пользуются гораздо чаще, чем сайтами кредитных организаций. Сбербанк Онлайн покрывает все потребности клиентов – буквально всё можно сделать, не выпуская из рук смартфон. С помощью приложения можно совершать онлайн-покупки, подавать заявки на оформление кредитов и оплачивать услуги ЖКХ. Последнее, кстати, особенно удобно делать по QR-коду на квитанции – достаточно лишь поднести камеру к штрих-коду, и все реквизиты заполнятся автоматически.

ПАО Сбербанк