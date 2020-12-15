Пьяный водитель спровоцировал крупное ДТП у Суходола

Крупная авария с пострадавшими произошла накануне в шестом часу вечера в районе села Суходол Суздальского района. Участниками ДТП стали сразу 3 автомобиля. По предварительной информации, 56-летний водитель автомобиля «ГАЗ-2217 Баргузин» совершил наезд на стоящую «ГАЗель». От удара она выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовым автомобилем «HINO».

Авария спровоцировала на трассе огромную пробку.

В ДТП пострадали водитель «ГАЗ-2217 Баргузин», а также водитель и пассажир «ГАЗели» 1970 и 1987 годов рождения. Они были госпитализированы, сообщили «Призыву» в пресс-службе УГИБДД по Владимирской области.

Водитель «ГАЗ-2217 Баргузин» был нетрезв. Наличие алкоголя в крови показало медицинское освидетельствование. Пользователи соцсетей пожаловались на огромную пробку, которую спровоцировала авария. Со стороны Владимира она начиналась от гипермаркета «Глобус».

Ранее «Призыв» сообщал, что водитель на иномарке протаранил дом и скрылся. ДТП произошло в Гороховецком районе.