Проект реставрации Золотых ворот обсудили с федеральными экспертами

Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике состоялось первое рабочее совещание по реставрации Золотых ворот. Участие в нем приняли специалисты-архитекторы высшей категории, члены научно-методического совета по культурному наследию при Министерстве культуры. Конкурс на разработку проекта реставрации памятника ЮНЕСКО выиграла фирма «Тектоника». Всю необходимую документацию она должна подготовить до июня следующего года. Стоимость проекта составила 7,4 миллиона рублей. Деньги выделены из заработанных музеем средств.

В пресс-службе ВСМЗ подчеркивают, что хорошо понимают значение памятника и уровень сложности его реставрации. Именно поэтому музейщики посчитали важным уже на первом этапе работ все держать под контролем и провести консультации с экспертами федерального уровня.

Трезво оценивают музейщики и сегодняшнее состояние Золотых ворот: белый камень сильно страдает от внешнего воздействия, а в зимнее время все усугубляют химреагенты с дороги. Контрфорсы – пристройки более позднего периода – имеют деструкцию кирпичной кладки. Есть много вопросов по коммуникациям, вентиляции, кондиционированию. На памяти и случаи вандализма. В 2014 году в северо-восточную часть ворот врезался автомобиль, причинив значительный ущерб памятнику.

На проект реставрации Золотых ворот потратят 7,4 миллиона рублей.

Главный инженер проекта Юрий Коваль отметил, что Золотые ворота неоднократно были предметом активного реставрационного поиска, но единого цельного проекта для всего сооружения на сегодняшний день не было выработано. «Тектоника» хочет соединить все ранее проведённые исследования в одном проекте реставрации.

Эксперты, в свою очередь, отмечают, что судить о степени проработки документации пока рано. Осталось много вопросов, которые подрядчику предстоит решать в оперативном порядке.

— Итоговый пакет ПСД ( проектно-сметной документации) должен пройти защиту в Министерстве культуры, и только после этого можно будет говорить о выделении всей необходимой суммы на реставрацию Золотых ворот, — уточняет пресс-служба ВСМЗ.

Ранее «Призыв» сообщал, что комплексный проект реставрации получит еще и Рождественский собор в Суздале.