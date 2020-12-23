Продюсер Леди Гаги займется продвижением Владимирской области

Продюсер с мировым именем, официальный посол по культуре BRICS+ Надир Хаят, больше известный как RedOne, будет привлекать во Владимирскую область туристов из стран Ближнего Востока. Деловая встреча заместителя губернатора региона Михаила Коротаева с ним состоялась в рамках Владимирского инвестиционного конгресса в Москве. Обсуждение коснулось вопросов создания в нашем регионе привлекательной инфраструктуры для гостей. Это современные гостиничные комплексы в городах и отели на воде в загородных территориях.

— Россия – уникальная страна с богатой историей и культурным наследием. Я восхищён гостеприимством русских людей и буду рад открыть города Владимирской области для путешественников со всего мира через её удивительные культурные достопримечательности, – заверил RedOne.

Известный продюсер намерен развивать туристический потенциал нашего региона.

Стороны договорились проработать стратегию правильного позиционирования Владимирской области на зарубежном туристическом рынке. Для этого используют экспертно-консалтинговые группы, зарубежный опыт и повышение качества туристических услуг.

RedOne — певец, композитор, обладатель двух премий «Грэмми». Он считается одним из самых известных в мире продюсеров, он сотрудничает с такими артистами, как Леди Гага, Дженнифер Лопес, Бейонсе, Энрике Иглесиас и Милен Фармер.