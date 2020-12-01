Продлен набор студентов в IT-марафон от Сбера

Регистрация на образовательный проект Сбера IT-марафон продлена. Все желающие студенты могут подать заявку до 15 декабря 2020 года. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте программы, пройти тестирование на определение уровня знаний, а затем получить индивидуальное предложение от Сбера, которое может включать в себя оплачиваемые стажировки, образовательные программы и предложение вакансий. Кроме того, по результатам тестирования лучшие участники получат возможность пройти бесплатное обучение новой профессии в сфере IT (Java developer, Data scientist, Data analyst и Data engineer).

Образовательный IT-марафон от Сбера — это комплексная профильная программа для студентов выпускных курсов, включающая в себя обучение актуальным профессиям в сфере IT по выбранному треку.

Обучение по программе длится шесть месяцев и проходит в формате электронных курсов от экспертов Сбера и представителей ведущих вузов страны. Всего в IT-марафоне четыре трека:

• Java developer – написание сайтов на одном из самых популярных языков программирования.

• Data scientist – построение математических моделей, которые позволяют выявлять скрытые взаимосвязи в огромных массивах данных, изучение алгоритмов машинного обучения и нейросетей.

• Data analyst – извлечение смысла из данных (структурирование, визуализация и анализ больших объемов информации, формулирование и проверка гипотез, нахождение закономерностей и умение делать выводы на основе данных).

• Data engineer – работа с огромными массивами данных, их сборка, обработка и обеспечение правильного хранения.

Обучение по программе могут пройти жители участвующих в программе регионов: Пермского края, Нижегородской, Кировской, Владимирской областей, республик Татарстан, Марий-Эл, Мордовии, а также Удмуртской и Чувашской республик.