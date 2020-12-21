Прививка от коронавируса: когда и где сделать во Владимирской области

Прививочная кампания от коронавируса началась во Владимирской области. В регион поступило сразу 1300 доз препарата «Спутник V». Это на 200 доз больше, чем было заявлено прежде. Всю эту партию департамент здравоохранения планирует израсходовать до Нового года. Потом придет следующая. Сначала на прививку пойдут медики, педагоги и соцработники. Но есть и те, кто тоже готов быть в первых рядах.

Вакантные места в очереди на прививку от коронавируса будут, говорят в облздраве. Как показывает практика, кто-то из кандидатов в последний момент отказывается или у него выявляются противопоказания. Запись на освободившиеся места может начаться уже в 20-х числах декабря. Среди желающих сделать прививку от COVID-19 и наша коллега, обозреватель «Призыва» Юлия Назарова.

— Я думаю, что далеко не все врачи и учителя захотят прививаться от коронавируса, потому что у нас в обществе достаточно предвзятое отношение к вакцинации, поэтому я бы с радостью заняла чьё-то место, если это возможно, тем более сама являюсь педагогом ВлГУ, — рассказала Юлия Назарова. — Я знаю, что в Москве уже почти все желающие без удостоверений с работы приходят в поликлиники по месту жительства и делают прививку от ковида.

По поводу негативных отзывов о вакцине, гуляющих в сети, Юлия уверена: такой информации доверять не стоит, только официальным источникам. Потом третья фаза испытаний вакцины, о которой все говорят, ни в одной стране ещё не завершена. И на это уйдет не один год. Но люди уже по всему миру вовсю иммунизируются. Наша коллега уверена, что вакцины – одни из самых безопасных медицинских препаратов, если сравнивать с тем же парацетамолом. «Я даже готова перетерпеть такие нежелательные реакции после прививки, как температуру и ломоту, чтобы на сезон получить защиту от ковида», — говорит Юлия.

Массовая вакцинация от коронавируса должна начаться в январе.

Речи о массовой вакцинации пока не идет, говорят в облздраве. Она начнется только в январе. Пока же списки медиков, учителей, соцработников формируются соответствующими департаментами. То есть наша коллега как преподаватель может обратиться напрямую к своему работодателю – в департамент образования и её кандидатуру должны рассмотреть. А как переносят прививку те, кто уже ее сделал, и как можно будет вакцинироваться остальным, читайте в этом материале «Призыва».

Вакцина разлетелась по больницам

В середине декабря вакцина от COVID-19 уже была доставлена в городскую клиническую больницу № 5 города Владимира, а также в Ковровскую ЦГБ, Гусь-Хрустальную и Камешковскую районные больницы. На днях к ним также присоединились медучреждения Петушинского, Александровского и Муромского районов. На сегодняшний день 156 жителей региона уже прошли вакцинацию от коронавируса.

По словам главы ведомства Елены Утемовой, после вакцинации первые привившиеся медики проблем со здоровьем не испытывали. Из небольших осложнений — только кратковременное повышение температуры у троих специалистов. Но справиться с этим организм смог самостоятельно.

— В целом вакцинацию переносят хорошо, у троих человек было повышение температуры. Кратковременное. Оно самостоятельно купировалось, и они чувствуют себя хорошо, — рассказала Елена Утемова в эфире телеканала «Губерния».

Больше всего добровольцев, а именно 56 человек, привили в пятой владимирской больнице. В первых рядах был и заведующий патологоанатомическим отделением Сергей Головкин. Всем известно, что люди этой профессии подвергаются риску заразиться даже от умершего человека — вирус COVID-19 живучий. Через три недели Сергей Головкин пройдет второй этап иммунизации, после чего у него должен сформироваться надежный иммунитет.

– По роду своей деятельности я часто сталкиваюсь с новой коронавирусной инфекцией, поэтому вакцинация очень нужна. Мы с коллегами понимаем актуальность иммунизации, и это вполне осознанное решение, – цитирует Сергея Головкина пресс-служба облздрава.

Как встать в очередь на прививку

Четкий алгоритм для всех желающих привиться будет ближе к массовой вакцинации. Известно, что делать это будут в опорных прививочных пунктах из-за особых условий хранения препарата. Пока они есть только в семи медучреждениях области (их мы перечислили выше), но к старту массовой вакцинации число пунктов должно увеличиться. Если в вашем городе или селе их не будет, власти обещают организовать транспортировку до ближайшего пункта.

Точно перед прививкой всем новобранцам придется пройти обязательный осмотр врача-терапевта. А также сдать анализы ПЦР и тест на антитела, причем бесплатно в поликлинике. Возможно, у вас уже есть антитела, и прививка вам не нужна.

Тем, кто прошел в следующий этап, в очереди на вакцинацию измеряют температуру тела, артериальное давление и предлагают заполнить анкету на предмет выявления противопоказаний. Напомним, что сама вакцина «Спутник V» хранится в замороженном виде, при минус 20 градусов. Перед инъекцией её размораживают. После укола за всеми пациентами врач наблюдает не менее 30 минут.

Сама вакцинация проходит в два этапа. Сначала вводится первый компонент. Через 21 день — второй. На 42-й день после введения первой дозы проводится исследование и определяется уровень антител.

Кому противопоказана вакцина от ковида?

Вакцинация не положена тем, кто болеет ковидом или недавно выздоровел. Прививать не будут пациентов с признаками ОРВИ, обостренными хроническими болячками, а также людей с тяжелыми аллергическими реакциями и онкологией.

Прививка от коронавируса противопоказана беременным и детям до 18 лет, а также пока что лицам старше 60 лет. Но это ограничение скоро будет отменено, замечают в департаменте здравоохранения. Клинические исследования показали безопасность вакцины, включая людей старшего возраста. Тем не менее президент Владимир Путин на прошедшей пресс-конференции признался, что пока ещё не привился, потому что является законопослушным гражданином.

— Я человек в этом смысле достаточно законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов, поэтому пока эту вакцину, как говорят специалисты, не поставил, но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным, — ответил на вопрос журналистов Владимир Путин.

Тем временем во Владимирской области, как и во всей стране, планируется привить от коронавируса 60% населения. А это около 700 тысяч человек. Пока же продолжается прививочная кампания от гриппа. Ранее «Призыв» сообщал, что продавцов массово и под нажимом привьют от гриппа.