Предателей-белорусов советская власть сажала, а немцы вешали

В июле 1946 года в Муроме сотрудники Управления Министерства госбезопасности по Владимирской области арестовали рабочего подсобного хозяйства военного завода № 253 (ныне — Муромский приборостроительный) Николая Гладких. Это был молодой человек, по национальности — белорус. Как выяснилось, ранее, до прибытия в город на Оке, он служил в карательном подразделении гитлеровского вермахта «Белорусский национальный корпус». По статье за измену Родине его приговорили к 15 годам лагерей. Вполне обоснованно: на совести парня было много крови.

В каратели по повестке

Родился Гладких в 1924 году под Бобруйском. Окончил начальную школу, работал в колхозе на молочно-товарной ферме. Когда грянула Великая Отечественная война, парню исполнилось 17 лет. В Красную Армию его призвать не успели. А вот немцы в феврале 1942 года прислали повестку с обязательством явиться в райцентр Копыль. Можно было бы скрыться и уйти к партизанам, но оккупанты грозили тем, кто не явится, покарать родителей и прочую родню.

Молодой человек дисциплинированно прибыл на сборный пункт и прошел там медкомиссию. После того как немецкие врачи признали его годным к военной службе, вместе с группой белоруской молодежи из 130 человек Гладких отправили в Минск, где зачислили в «Белорусский национальный корпус».

Корпус был вспомогательным воинским подразделением для карательных, полицейских и охранных функций.

В течение трех месяцев инструкторы-немцы обучали новобранцев строевой подготовке и стрелковому делу, в том числе владению различными видами оружия: винтовкой, станковым и ручным пулеметом, минометом и ручными гранатами различных систем. Затем рядовой «Белорусского национального корпуса» Николай Гладких принял присягу на верность фюреру, собственноручно подписав соответствующее обязательство.

Подручный у фашистов

Пресловутый «корпус» по размерам не дотягивал даже до полноценного батальона. Лишь немногие молодые белорусы оказались, как Гладких, послушными и пошли служить врагу. Командовал подразделением немецкий офицер войск СС Кумберге, который не знал ни русского, ни белорусского языков. Его заместителем был поляк Мазур в звании обер-лейтенанта войск СС, в совершенстве знавший русский, польский и немецкий языки. Позже он командовал одной из частей предателей-власовцев.

Поляком был и другой заместитель эсэсовца Кумберге обер-лейтенант СС Бандык. Командир взвода у Гладких лейтенант СС Калька был белорусом, но уроженцем Польши. В общем, командовал немец, подручными у него были поляки, а пушечным мясом — белорусская молодежь.

У белорусских нацформирований СС на рукаве был бело-красно-белый шеврон.

В том же 1942 году взвод Гладких был направлен на облаву против партизан в окрестностях города Лиды Барановичской области. Для присмотра за карателями приставили взвод немецких эсэсовцев. Операция продолжалась месяц, в результате чего вояки из «Белорусского национального корпуса» захватили в плен четырех партизан, а сам партизанский отряд скрылся в лесах.

Затем белорусских карателей отправили охранять немецкие лесозаготовки в Минской области, причем и там не обошлось без облав и столкновений с партизанами. Затем Гладких и его сослуживцы занимались патрулированием в Минске, где участвовали в принудительной отправке советских граждан на работы в Германию.

Охранник здания гестапо

Сам Гладких позже вспоминал: «Лично я два раза ходил по квартирам и силой оружия выгонял советских граждан из квартир, предназначенных для отправки в Германию, конвоировал их на сборные пункты и на вокзал, откуда они отправлялись в Германию».

В декабре 1942 года «Белорусский национальный корпус» воевал с белорусскими партизанами у деревни Осье Лепельского района. А потом вновь участвовал в насильственном угоне советских граждан в Германию, сопровождал немецкий автотранспорт с награбленным немцами имуществом и продовольствием, конвоировал эшелон с еврейским населением, которое отправляли в концлагерь на верную смерть.

С июля 1943-го Гладких и его взвод охраняли здание гестапо в городе Лиде, а потом защищали от партизан участок у деревни Желейка Витебской области. После выполнения данной миссии белорусские эсэсовцы участвовали в рейде против партизан под Витебском, во время которого немцы задействовали артиллерию, танки и авиацию. Когда партизан на том участке удалось рассеять, взвод Гладких охранял здание гестапо в городе Вилейке.

Весной 1944 года части «Белорусского национального корпуса» устраивали облавы на партизан под городом Лидой, причем шестерых партизан захватили в плен и передали их немцам на расправу.

Удавка для союзников

После того как Красная Армия стала наступать по всему Западному фронту, «Белорусский национальный корпус» отступал вместе с немецкими частями в направлении польского города Августова. Из-под Августова группа военнослужащих «Белорусского национального корпуса» решила бежать от немцев и сдаться красноармейцам. Им удалось скрытно покинуть расположение своей части. Трое суток они прятались в лесах, а потом вышли к польским партизанам. В начале августа 1944 года беглецы встретили разведгруппу передовых частей Красной Армии и сдались ей.

В горячке военных будней, когда особисты толком не разобрались с группой сдавшихся белорусов, после непродолжительного пребывания в фильтрационном лагере Николая Гладких отправили на работу в Муром. А когда война закончилась, в МГБ проверили личность рабочего завода № 253 и установили факт его службы в национальном подразделении войск СС. После этого Гладких арестовали и осудили, причем довольно гуманно. Обычно предателям, сражавшимся на стороне гитлеровцев с оружием в руках (из числа тех, кого сразу не поставили к стенке), давали сроки по 25 лет лишения свободы.

Николая Гладких приговорили к 15 годам лагерей.

Осужденный отбыл свой срок полностью. В 2002 году он был признан обоснованно осужденным, в реабилитации ему отказано. Да и как можно реабилитировать изменника родины, воевавшего против своего народа? В Белоруссии изменников оказалось сравнительно немного, белорусы в подавляющем большинстве храбро воевали в рядах Красной Армии, на весь мир прославились белорусские партизаны. И чем бы ни руководствовались Гладких и ему подобные — страхом, уверенностью в победе немцев или националистическими убеждениями, факт есть факт: они служили в национальных подразделениях СС, измывались над мирными жителями и заслуженно признаны военными преступниками.

А вот как оценили «работу» чинов «Белорусского национального корпуса» немцы. Всех, кто не бежал из расположения своей части под городом Августовом, гитлеровцы… повесили! Об этом рассказал чудом спасшийся боец этого корпуса Ф.Ф. Врановец, сдавшийся красноармейцам. Видимо, немцы решили, что белорусы — союзники слишком ненадежные, и решили не рисковать, причем даже патронов на них пожалели.

История «Белорусского национального корпуса» порождает некоторые параллели с нынешними событиями в Беларуси. Сейчас западные силы при помощи польских организаторов всячески пытаются активизировать белорусскую молодежь на протестные акции. Но что будет дальше? В прошлом оккупационный режим, мобилизовав юных белорусов на борьбу с партизанами, потом уничтожил их, как отработанный материал. Интересы «заказчиков» всегда приоритетнее интересов исполнителей. Гарантий того, что сейчас будет иной сценарий, просто нет.