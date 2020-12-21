Праздничный стол без лишней траты времени

Для многих новогоднее торжество – главный праздник в году. Традиции диктуют нам накрывать богатый щедрый стол, чтобы весь следующий год прошел в достатке. Однако это вовсе не значит, что нужно затевать готовку за три недели до боя курантов или брать отгул на 31 декабря, чтобы провести этот день у плиты.

Мы собрали для вас советы, как приготовить новогоднее меню, сэкономив при этом время, деньги и нервные клетки.

1. Определитесь с форматом застолья

Для большой компании — лучше устроить фуршет с закусками, для которых не потребуются приборы и большое количество посуды. Если предполагается выезд за город — идеальным главным блюдом, не нуждающимся в длительных приготовлениях, станет мясо или рыба на углях. А вот с семьёй можно провести традиционный ужин со скатертью, сменой блюд и десертом.

Определившись с выбором формата, оцените, что потребуется для декора и сервировки. Докупите недостающие элементы – одноразовые стаканчики, салфетки, шпажки, бокалы.

2. Продумайте меню

Подберите рецепты для праздничного стола в Интернете. Вам в помощь – записи кулинарных передач, аккаунты известных фуд-блогеров, тематические форумы.

Не пытайтесь соорудить к празднику что-то, чего ни разу не пробовали готовить. Оставьте кулинарные эксперименты, требующие многочасового приготовления для новогодних каникул. Если в сложном рецепте что-то пойдет не так, можно не только потерять уйму времени, но и испортить продукты, оставшись без главного блюда. Наша миссия – чем проще – тем лучше.

Помните, что заранее составленное меню, во-первых, позволит сократить ненужные траты в походах по магазинам, а во-вторых, выявит те блюда, приготовление которых необходимо начать заранее. Например, маринование мяса или засолка рыбы.

3. Рассчитайте расход еды

Если вам знакома картина, когда застолье закончилось, а оставшейся едой можно накормить армию небольшого государства, значит вы неправильно рассчитали расход продуктов. Чтобы не готовить лишнего, а после не выбрасывать недоеденное в мусорное ведро, посчитайте, сколько гостей придет на торжество и приготовьте еды ровно столько, сколько насытит даже самых прожорливых друзей. Едва ли кому-то из гостей удастся съесть больше килограмма за один ужин. Возьмите этот показатель за ориентир и не ставьте рекордов по величине тазиков с нарезанными салатами.

4. Заранее закупите продукты

Большую часть подготовки праздничного застолья занимает беготня по магазинам и поиски именно того ингредиента, которого, как назло, нет ни в одном ближайшем супермаркете. К счастью, сегодня этот пункт программы можно вовсе исключить, воспользовавшись удобным сервисом доставки продуктов СберМаркет. Широчайший ассортимент федеральных торговых сетей позволит забыть о ситуации, когда какой-то продукт невозможно найти на полках магазинов.

Заказать все необходимое по списку можно легко и быстро через приложение или на сайте, а доставку выбрать на любое удобное время. Сервис удобен еще и тем, что гарантирует выбор только высококачественных свежих продуктов – для этого сборщики заказов проходят специальные обучающие курсы. И если мы сами можем в суете проглядеть дату изготовления, то специалисты СберМаркета не берут товаров, оставшийся срок годности которых меньше 60%. Если нужный вам товар отсутствует или у него спорный срок годности, то сборщик свяжется с вами по телефону и спросит, как ему поступить: не брать продукт вовсе или подобрать замену. Ну а если вы никогда не пользовались этим сервисом, самое время его попробовать — к новогодним праздникам на первый заказ предоставляется скидка 300 рублей. Тоже приятно, согласитесь!

Хозяйке на заметку: экономить время на кухне позволяет приобретение уже готовой нарезки сыров, колбас и других мясных изделий, а также уже отваренных и очищенных овощей.

5. Составьте график на день

В последний день года всегда нужно многое успеть. Не забыть про разные мелочи поможет заранее составленный подробный план действий на кухне. Повесьте его на самое видное место и зачеркивайте выполненные пункты. Не забудьте предусмотреть в нем время на отдых и различные кулинарные форс-мажоры.

6. Пользуйтесь доставкой еды

Даже если перед новым годом вы попали в цейтнот, закрутились на работе или просто устали и хотите провести время с семьей, а не в марафонском забеге от плиты к холодильнику, это не повод оставаться без праздничного ужина. Тем более, что сегодня к вашим услугам – десятки и даже сотни предложений готовой еды на любой вкус.

Правда бесконечный поиск нужных предложений тоже может быть весьма утомительным и затратным по времени. Но от этой трудности легко избавляет сервис доставки еды из ресторанов и кафе — Delivery Club. Главный плюс сервиса в том, что он, по сути, является агрегатором предложений от разных точек общепита. Доступные блюда сортируются – поэтому найти нужное можно всего в пару кликов. Суши, азиатская или грузинская кухня, пицца, супы – собрать новогодний стол или заказать главное блюдо вечера можно на любой вкус и кошелек. Интерфейс службы доставки простой и понятный, а в приложении удобно смотреть, как перемещается по городу курьер с вашим заказом.

Кстати, клиенты Сбербанка могут оплатить доставку Delivery Club бонусами «Спасибо». Кроме того, к Новому году сервис предоставляет скидку 30% на первый заказ, имеет собственную программу лояльности «еда за баллы», а также проводит специальные совместные акции с ресторанами-партнерами. Благодаря этому насладиться любимыми яствами можно с хорошей скидкой.

Пересмотрите отношение к новогоднему застолью

Новогодние праздники — это возможность провести время с близкими, а не экзамен на поварские способности. Уверены, вашей семье и друзьям не так уж важны лишний противень печенья и идеальная нарезка салата. Так что попытайтесь расслабиться и готовьте только в своё удовольствие. А время, освободившееся благодаря нашим советам, уделите тому, что действительно важно. И тогда ваш праздник запомнится надолго и вам и всем, кто был рядом.

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