Праздничный стол без лишней траты времени, истории жителей

Вы когда-нибудь задумывались сколько времени, сил и энергии уходит на готовку и походы по продуктовым магазинам? Время, которое можно потратить на семью, хобби, спорт.

По результатам опросов в среднем россияне 6,5 часов в неделю тратят на приготовление еды. И это, не говоря о том, сколько времени уходит по то, чтобы пройтись по магазину и купить все необходимые продукты. Конечно, кому-то этот процесс доставляет истинное удовольствие. Но не всегда есть возможность, время и желание заниматься этим. Особенно этот вопрос актуален стал для тех, кто был вынужден перейти на удаленный режим работы – целый день семейство дома, но рабочий процесс не остановить. А кушать тоже хочется.

Ну и впереди всех ждут долгожданные праздники и каникулы. И снова возникает вопрос насущный – чем себя побаловать этаким, как не потратить уйму времени в магазинах, как все успеть и при этом не свалиться от усталости под бой курантов.

Мы спросили у жителей, как они справляются с этими повседневными вопросами и как готовятся к предстоящим праздникам.

Ирина Евгеньевна, 45 лет: «Ритм жизни не дает возможности часто готовить, хотя я очень люблю это занятие. На работе провожу большую часть своего времени, так как работаю руководителем отдела в финансовой компании. Мои близкие с нетерпением ожидают выходных, чтобы я их побаловала своей готовкой. Но на буднях семью тоже необходимо кормить. Тут меня выручает доставка из нашего любимого ресторана с помощью Delivery Club. Салаты, супы, горячее, блюда на мангале — никаких проблем, полноценный обед и ужин. Завтрак я стараюсь готовить сама, поэтому в течении дня детки и муж кушают периодически еду из ресторана, все довольны и сыты. На новый год тоже обязательно к традиционному салату оливье закажем что-нибудь этакое».

Серафима Андреевна, 60 лет: «В эпоху современных технологий приходится идти в ногу со временем. На мой день рождения дети подарили смартфон. Как же сложно было осваивать такую игрушку. И вот после долгих изучений, я уже не понимаю, как без него обходилась. Захожу в интернет регулярно, стала пользоваться различными сервисами. Дети приучили к СберМаркету – это доставка продуктов на дом. В телефоне выбрала что нужно, указала к какому времени нужно привезти. Все свежее и цены бывают даже дешевле. И идти никуда не надо — в наше время ходить в магазин может быть опасно для здоровья. Сама пользуюсь и подруг научила. Уже стала потихоньку готовиться к Новому году – заказываю продукты к праздничному столу».

Вероника Смирнова, 26 лет: «Мы с молодым человеком уже давно перестали ходить по магазинам. Машины у нас нет, а таскать кучу пакетов не хочется по транспорту. Поэтому стали пользоваться службами доставки продуктов питания на дом. Нравится, СберМаркет – быстро собрал в корзинку, оплатил, и через пару часов все уже дома. А еще мы обожаем азиатскую кухню: суши, роллы, дим-сам, удон, ну и как же без традиционного Том-Яма. Но сейчас особо не походишь по кафе. Поэтому периодически мы устраиваем вечер Азии дома. Включаем новинку по телевизору, располагаемся на диване, и ждем свежеприготовленный ужин, не выходя из дома. А все это стало доступно благодаря Delivery Club. Никакого дождя, никаких проблем с транспортом, нет опасений за здоровье – сидим и ждем. А тут уже и курьер мчит с нашим заказом. Тебе остается только накрыть на стол и получить удовольствие от совместного времяпровождения с любимым. К новому году тоже планируем заказать часть продуктов, а часть уже готовой еды из любимого ресторана».

Сегодня сервисы доставки готовых блюд и продуктов значительно облегчают жизнь современного человека. Любишь постоять у плиты и порадовать домочадцев своими кулинарными изысками – можно заказать доставку продуктов. Нет времени на самостоятельную готовку – выручит доставка уже готовых блюд из ресторанов и кафе.

Кстати, если вы еще ни разу не пользовались такими сервисам, сейчас самое время – в предновогоднее время действуют приятные скидки для «новичков».

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