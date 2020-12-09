Позовите Галю! Заведения Владимира защитят женщин

Владимир присоединился к федеральному проекту «Позовите Галю!». Он призван обезопасить женщин от неудачного свидания и нежелательного внимания в барах, ресторанах, кафе и просто на улицах. «Позовите Галю!» – это кодовая фраза, ее следует назвать, если женщине срочно требуется помощь. Сотрудники учреждений, подключившихся к проекту, услышав ее, должны немедленно вызвать полицию, отвести обратившегося в безопасное помещение или вывести через запасной выход.

— У нас есть две цели: главная и глобальная. Главная — подстраховать тебя на случай неудачного свидания. Глобальная — сделать города безопаснее, — говорится на сайте проекта.

На помощь женщинам придет персонал пяти заведений.

Пока к проекту присоединились пять заведений областного центра. На карте вступившие в проект заведения отмечены специальным значком – розовым зонтиком с молнией:

«Мишка Lounge» (ул. Б. Московская, 19)

Паб «Подстава» (ул. Девическая, 2а)

«Shop&Studio» (Октябрьский проспект, 7)

студия красоты — «Mohito» (ул. 850-летия, 4)

студия красоты «Lakshmi» (ул. Б. Московская, 80).

Ранее «Призыв» вместе с психологом Наталией Фельдман разбирался, как защитить свои личные границы и реагировать на неудобные вопросы.