Пожаловаться на работу «скорой» и поликлиник можно на портале госуслуг

На Едином портале госуслуг заработал новый сервис, принимающий сообщения о проблемах при вызове «скорой помощи» в условиях пандемии. Обратиться туда могут и те, кто не смог дозвониться до поликлиники. Такая услуга будет доступна даже при наличии упрощенного профиля на портале.

Обратившемуся предлагают кратко сформулировать суть жалобы и отправить ее. После этого в личный кабинет и на электронную почту придет ответ на обращение. Для одной жалобы предусмотрено одно сообщение.

Услуга доступна даже для упрощённой учетной записи.

Решать проблемы граждан сервис обещает оперативно и качественно. Уточняется, что в случае низкой оценки реагирования на запрос будут проводиться проверки ведомств. Правда, как решить проблему во Владимирской области, где не хватает медработников, не сообщается. Тем временем директор департамента здравоохранения Елена Утемова признает, что в некоторых больницах болеют до 50% врачей.

Ранее «Призыв» сообщал, что пожаловаться на отсутствие лекарств для лечения коронавируса можно в прокуратуру. Ведомство открыло «горячую линию».