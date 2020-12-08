Пожаловаться на отсутствие лекарств можно в прокуратуру

Прокуратура Владимирской области открыла «горячую линию» по обеспечению жителей региона лекарственными препаратами для лечения коронавируса. Обращения граждан принимаются ежедневно в рабочее время по телефону 8(4922)32-71-25. С понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13.00. до 14.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45.

Телефон «горячей линии» — 8(4922)32-71-25

Бесплатные лекарства пациентам с признаками коронавирусной инфекции во Владимирской области начали выдавать 20 ноября. С аптечного склада весь запас отправился в поликлиники региона. За это время медикаменты на руки получили более 1080 человек, лечащихся на дому. В список препаратов вошли как противовирусные, так и антибиотики с антикоагулянтами. На закупку лекарств регион получил из федерального бюджета 51 миллион рублей. Однако лекарства достаются не всем. Не всегда можно найти нужные препараты и в продаже.

Так, недавние проверки общественников зафиксировали дефицит противовирусных лекарств в 27% аптек региона. Чтобы найти лекарства, пациенты стали прибегать к взаимопомощи. В Интернете появляется все больше объявлений с просьбой продать препараты, исчезнувшие из продажи.

Дефицит препаратов, использующихся при лечении COVID-19, фармацевты, в свою очередь, объясняют возросшим ажиотажем. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.