Помоги себе сам! Истории владимирцев, заболевших ковидом

Первый шок давно прошел. Ежедневная информация в СМИ о суточном приросте заболевших COVID-19 уже никого не удивляет. Хотя по-прежнему пугает. Затяжной стресс, которому нет конца и края. Вместе с коварной инфекцией в нашу жизнь проникли слова «ковид», «тестирование», «КТ», «поражение легких», «сатурация», «антитела». За последние восемь месяцев мы узнали о коронавирусе многое: Интернет и сарафанное радио сделали свое дело. И многие из нас, не дождавшись врачебной помощи, лечили и лечат друг друга по телефону, выслеживая ставшие дефицитными лекарства в аптеках. Как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

А ведь на борьбу с коронавирусом выделяются немалые средства. Но «скорую» люди по-прежнему ждут сутками, постановка диагноза затягивается на недели, а госпитализация для многих – целая проблема. Между тем директор областного департамента здравоохранения Елена Утемова регулярно устраивает брифинги, где сообщает журналистам о том, как ведется борьба с коронавирусной инфекцией во Владимирской области. Но все, кто уже лично столкнулся с ковидом (а таких с каждым днем становится все больше и больше), понимают, что отчеты чиновников и жизнь – это параллельные реальности, которые не всегда пересекаются. Мы попробовали разобраться и понять, что не так? Почитали форумы, собрали комментарии к материалам «Призыва» в соцсетях и поделились личным опытом. Имена и фамилии героев изменены. Все совпадения случайны. За последние месяцы в обществе сформировался еще один новый тренд: многие не хотят говорить о своей болезни открыто.

О лекарствах, тестах и КТ

Из отчета чиновников

На одном из последних брифингов Елена Утемова сообщила, что бесплатные лекарства лечащимся на дому пациентам начали раздавать еще 20 ноября, «Призыв» писал об этом здесь. Во Владимирской области 4200 пациентов с коронавирусной инфекцией уже получили бесплатные лекарственные препараты. А до конца этого года регион получит дополнительные средства на закупку препаратов на январь.

А что в реальности?

Коронавирусом в ноябре-декабре переболели мои родственники. Но врач не предложил им никаких лекарств. Заболевшие бесплатно сдавали тест на ковид. Вы думаете, мы узнали результат? Нет! Им пришлось сдавать платно. И результат был готов через 2 дня. Единственный плюс: было предложено сделать КТ по квоте. И один из родственников этой возможностью воспользовался.

Читаем форумы, спрашиваем знакомых. Да, КТ и тесты делают, правда, не всем и не всегда. А вот с лекарствами у населения проблемы.

— Интересно, кто эти везунчики? Еще в то время (примерно 20 ноября) разворачивали с получением лекарств со словами: «Еще нет в наличии». Очень интересно, как на данный момент обстоят дела? (Сергей Самарин).

— У нас были результаты мазка и заключение томографии, 8 дней температура выше 38,8 и 39, но доктор непреклонна. Лекарств нет в наличии. Только маме предложили противомалярийный препарат, который токсичен для диабетиков (Татьяна Антонова).

— Приятно удивлена нашей детской поликлиникой на Студенке. Утром прибежала педиатр, принесла для мелкого бесплатные лекарства, у него положительный мазок пришёл в пятницу вечером (брали, кстати, в среду, т. е. за 2 дня готов был). Дали, правда, парацетамол в таблетках взрослой дозировки, а ребенку 1 год и 8 месяцев, но уж что было… (с форума www.detki-33.ru).

— У знакомого (70 лет) несколько дней была температура. Вызвали врача. Грех жаловаться, дама пришла в тот же день. Послушала прямо в коридоре у входной двери, определила пневмонию и на дополнительные симптомы (в виде отсутствия обоняния и вкусовых ощущений) сказала, что лечение назначает симптоматическое. Оставила отпечатанный список с лекарствами. Разумеется, все сразу было куплено, так как температура шпарила до 40 (с форума www.smartshop33.ru).

И вот мне интересно: в какой момент должны были быть выданы эти бесплатные лекарства? Или попробуй еще докажи, что у тебя ковид?

— В очередной раз я в шоке от нашей медицины. У среднего ребёнка была в марте назначена операция, но в связи с пандемией она отменилась. Сейчас разрешили ее провести. Мы сдали кучу анализов, которые годны только 10 дней. Плюсом ещё нужен анализ на коронавирус методом ПЦР, взятый не позднее 3 дней до даты операции. Записалась платно, даже не рассматривала другой вариант, как тут педиатр сказала: «Деньги, что ли, лишние с тремя детьми-то? Девать некуда? У нас тоже быстро делают, а перед операцией ЦИТО напишем, за 2 дня сделают». Завтра операция. Думаете, готов? Правильно, нет, конечно!

А как его брали в поликлинике на Пушкина — отдельная песня. Пустили нас через центральный вход. Потом сказали, что в общем коридоре нельзя стоять тем, кто на ковид анализ пришёл сдавать. Загнали всех в закуток перед кабинетом 1,5 на 1,5 метра. И стояло 5 детей с родителями, кто с подозрением на ковид и кто, как мы, перед операцией нос к носу. Потом всех вывели отдельным коридором — красная зона. Если б мы не переболели все в октябре, по-любому бы нас перед операцией заразили (с форума detki-33.ru).

Об обращении за медицинской помощью

Из отчета чиновников

— Все чаще я сталкиваюсь с ситуациями, когда наши граждане обращаются за медицинской помощью в частные медицинские организации, получают там не всегда квалифицированные консультации. И обращаются на КТ в частном порядке, получая результат исследования, где выявляется огромный процент поражения (50, 60, 70%), но они сидят дома, — отметила на одном из брифингов Елена Утемова.

А что в реальности?

На днях мне позвонила подруга и пожаловалась, что заболела, была высокая температура, сейчас кашель и сильная боль в груди, она просит назначить ей КТ, но врач говорит, что не видит смысла.

Маму женщина сама отвезла в больницу на машине, потому что та стала задыхаться. Вызвали «скорую», но диспетчер предупредил, что «скорая» приедет на следующий день. И еле-еле смогла устроить маму в пульмонологическое отделение на Токарева. Взяли ее со скрипом, спасло направление от терапевта.

На прием к терапевтам попасть трудно, огромные очереди. Врачи не выдерживают нагрузок, увольняются. Других выбивает из строя коронавирус.

— Это просто ужас, девочки, как же все страшнее и страшнее мне становится. Сегодня умерла мама лучшего друга. Она была на приёме у врача, взяли мазок. Сказали, мол, да, кашель, но ничего страшного, у всех кашель, сатурация была 94, возраст – 61 год. Ей выписали витамин С и «Арбидол» (с форума detki-33.ru).

— Я звонил в «скорую» Суздаля, температура была 39, сказали, что у нас одна машина на район и вряд ли к вам она приедет (Сергей Гаврилов с ВК «Подслушано во Владимире» https://vk.com/overhear33).

— Я с положительными тестами в окружении заболела ясно чем, позвонила в больницу, они сказали топать самой. Мне плохо было, что делать, потопала. Хорошо, за рулем.

Чтобы выписать больничный, надо отстоять в очереди не только к терапевту (я больная сидела 4 часа), но и потом в специальный кабинет. И тоже часа 3.

Там выпишут больничный, чтобы его потом закрыть, надо тоже прийти и отстоять ту же очередищу к терапевту и в этот спецкабинет. Некоторые не успевают в этот кабинет, их переносят на следующий день, надо опять идти и стоять. Я не смогла. Я еле вползла к терапевту и уползла потом домой (с форума detki-33.ru).

О вакцинации

Из отчета чиновников

— В 6 медицинских организациях Владимирской области обеспечена абсолютная готовность к вакцинации от коронавируса. Мы ждем массового поступления вакцины с начала следующего года. В январе-феврале вакцина начнет активно поступать. И мы будем расширять количество точек, в которых можно будет организовать вакцинацию. Будут прививаться в первую очередь медицинские и педагогические работники, социальные работники, — рассказала Елена Утемова.

А что в реальности?

Народ же не стремится вакцинироваться и не доверяет новой вакцине.

— В этот раз в нашем медицинском коллективе прививаться отправился только один сотрудник. В первый раз тоже один решился. Вакцинировали в городской больнице № 5 (с форума wec.ru).

— Вакцинация — дело добровольное, к тому же можно выбрать иностранные решения (с форума wec.ru).

В преддверии Нового года хочется верить в чудо. «Призыв» надеется, что кривая заболевших постепенно пойдет вниз. Пожалуйста, берегите себя и своих близких!