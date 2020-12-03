Положительный тест на коронавирус пришлось ждать 40 дней

Жителю Суздальского района пришлось ждать результатов тестирования на коронавирус без малого 40 дней. Мужчина прошел обследование в конце октября, когда пропало обоняние. У него взяли анализ и благополучно выписали уже через неделю без симптомов ковида. Заключение о положительном тесте пришло в первый день зимы. К этому времени мужчина уже успел проработать 4 недели. А теперь ему снова предложили уйти на больничный, хотя все инкубационные сроки давно прошли.

— Когда мне позвонили из поликлиники и сказали, что пришел результат теста, я даже не сразу поверил. Думал, уже не узнаю, переболел я или нет, — рассказал «Призыву» Николай Платонов (по просьбе героя имя и фамилия изменены), — Но когда меня обязали снова прийти в больницу и открыть лист временной нетрудоспособности, я вообще этого не понял. Зачем? Я уже давно работаю и смысла сейчас меня закрывать нет никакого. Все сроки прошли. На работе много дел в конце года.

Николай рассказывает, работодатель пошел ему на встречу и перевел на удаленку. Мужчина снова сдал тест, теперь уже для получения отрицательного заключения и остался на самоизоляции дома. Сколько продлится очередное ожидание, большой вопрос. И самое печальное, что история эта далеко не единичная. Люди ждут результатов исследования по две недели и больше. Выходят на работу, а потом снова вынуждены открывать больничный. Проблему признают и ответственные чиновники. Очередной сбой произошёл в октябре.

—Шла высокая заболеваемость, и у нас были проблемы с работой наших лабораторий. На две недели у нас полностью выходила из строя лаборатория городской больницы №6 в связи с тем, что заболели все сотрудники. Частично заболевали сотрудники ОКБ, — пояснила директор областного департамента Елена Утемова на внеочередном заседании Законодательного Собрания Владимирской области. — К 1ноября у нас сложилось большое накопление проб в наших лабораториях и в первую очередь в ОКБ, где накопилось около 9 тысяч проб. Вышли из этой ситуации, заключили договор со сторонними медицинскими организациями, производящими лабораторные исследования. На сегодняшний день вся очередность ликвидирована.

Облздрав объяснил задержку тестирования болезнью сотрудников лабораторий

По словам Елены Утемовой, уже на этой неделе результаты анализов должны делать оперативно. Созданная мощность лабораторий сегодня позволяет выполнять все исследования в течение 48 часов. Для этого есть и условия, и ресурсы, настаивают в облздраве. Вот только к Областной клинической больнице снова возникают вопросы. И пока их не решить, тесты снова будут копиться.

— По ОКБ буду разбираться. За вчерашний день ОКБ не сделала ни одного исследования. На нее маршрутизирован целый ряд медицинских организаций, на каком этапе был сбой: не брали, не доставили или ОКБ не принимала их. Поэтому нулевой результат. Мы не можем себе позволить, чтобы оборудование простаивало, — отметила Елена Утемова 30 ноября.

Удалось или нет решить проблему, пока неизвестно. Но делать это надо оперативно. Президент призывает сократить норматив в 48 часов, в который регион пока не укладывается. По другим показателям прогресс есть, говорят в облздраве. На данный момент область должна выполнять 200 тестов на 100 тысяч населения. У нас охват тестирования — 320,4 на сто тысяч.

— Мы вписываемся в федеральный норматив. Я не говорю о том, что мы его перевыполняем. Потому что здесь невозможно перевыполнение, есть необходимость охвата тестированием всех нуждающихся, — отметила Елена Утемова.

При этом, по словам главы облздрава, сейчас до сих некоторым пациентам с симптомами коронавируса в тестировании отказывают. И это не допустимо. Елена Утемова заявила, что с каждым подобным случаем будут разбираться отдельно. Она надеется, что врачи ее услышат, и тестированием будут охвачены все пациенты с клиническими проявлениями ковида.

Ранее «Призыв» сообщал, что аптеки до сих пор не могут закупить необходимые лекарства. Дефицит препаратов преодолеть не получается.