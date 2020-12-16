Полиция проверяет избиение школьницы из Александрова

Правоохранительные органы организовали проверку скандального видео с избиением школьницы из Александрова. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, хорошо видно, как одна из девочек пинает другую. На месте инцидента присутствует еще несколько подростков, но они стоят в стороне. По сообщению УМВД по Владимирской области, личности принимавших участие в конфликте уже известны.

— Все участники конфликта были установлены инспекторами по делам несовершеннолетних ОМВД России по Александровскому району. Несовершеннолетние вместе с законными представителями были доставлены в ОМВД. С их слов, конфликт произошел 9 декабря. С каждой участницей конфликта проведены профилактические беседы, — говорится на сайте ведомства.

При этом, как отмечают в пресс-службе регионального УМВД, никакого обращения во внутренние органы по факту избиение не поступало. О конфликте школьников стало известно из социальных сетей.

По словам уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области Геннадия Прохорычева, видео драки снимали сами подростки. Судя по всему, кто-то выложил его в Интернет, даже не подозревая о последствиях.

— Видео снимал один из подростков. Дети выкладывают такие кадры ради лайков, чтобы про них узнали. В этом возрасте подростки не понимают рисков, что за этим может последовать, — пояснил Геннадий Прохорычев «Призыву». — Всего в инциденте участвовало 7 подростков разных возрастов — от 6-го до 10-го классов. Все произошло за пределами школы. Предположительно из-за мальчика, который даже не знал про конфликт.

По словам Геннадия Прохорычева, агрессивные действия исходили в основном от одной девочки. Именно она на видео бьет другую школьницу ногами. По официальной информации, подросток из вполне благополучной семьи, не стоит на учете. Но это не значит, что вопросов к его воспитанию нет. Искать причину девиантного поведения ребенка стоит в отношениях с родителями и близкими людьми, говорит эксперт.

— Не знаю, кто воспитывал и как воспитывал девочку-агрессора. Вопросы к семье, конечно, есть. Надо понять, что происходит в ее семье. Как правило, подростки транслируют поведение взрослых, — говорит уполномоченный по правам ребенка. — Все, что происходит в мире детства, это трансляция взрослых. Диагноз надо ставить взрослым. Все плохое, агрессия, злость идут от них. Не надо говорить, какие у нас подростки, надо смотреть на взрослых, прежде чем работать с несовершеннолетними. Как только мы это сделаем, мы найдем силы и инструменты для работы с детьми. До этого будем ходить по замкнутому кругу, говорить, какие они плохие.

Пока же, что делать со сложными подростками, не очень понятно. Мир изменился, и система профилактики за ним не успевает, отмечает омбудсмен. Дети предоставлены сами себе и ищут ответы на свои вопросы на улице.

Подростков надо занимать, в первую очередь это забота родителей, подчеркивают эксперты.

— Это связано с тем, что подростки оторваны от родителей, находятся в социальных сетях и предоставлены сами себе. Недостаточно работают социальные службы, которые могли бы помогать подросткам, оказывать им сопровождение. Они составляют свои алгоритмы выживания. Брошенность выводит их на улицу, они совершают преступления, курят, наркоманят. В основном это от безделья и незанятости, — пояснил «Призыву» директор наставнического центра по работе с трудными подростками Александр Гезалов.

Эксперты говорят, что у подростков сложился простой алгоритм: прав тот, кто сильнее. Многие думают, что проблему можно решить с помощью кулаков. Дети все чаще становятся участниками жестоких драк и потасовок. Два года назад в Покрове жестко избили школьника-инвалида. Тогда к уголовной ответственности привлекли только одного участника инцидента. Каковы будут последствия новой драки, пока непонятно. В настоящее время продолжается проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее «Призыв» рассказывал, что делать, если подросток начал курить.