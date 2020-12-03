Полиции поручили следить за пенсионерами на самоизоляции

Следить за тем, как пенсионеры из группы риска исполняют указ об обязательной самоизоляции, поручили сотрудникам полиции. Такое решение было принято еще 1 декабря на заседании регионального оперштаба. Озвучили же его только сегодня. «Управлению МВД России по Владимирской области рекомендовано усилить меры контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований гражданами в возрасте старше 65 лет и наказания за несоблюдение этих мер», — сообщил первый вице-губернатор Сергей Шевченко во время прямой трансляции еженедельного брифинга. Правда, о каком наказании идет речь и почему эту функцию должны выполнять именно сотрудники полиции, чиновник не пояснил.

«Призыв» связался с представителем пресс-службы УМВД по Владимирской области. Там на момент публикации решение оперштаба прокомментировать не смогли.

Режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет пока продлен до 13 декабря.

Сергей Шевченко же подчеркнул, что пожилые граждане, беременные женщины и лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной и эндокринной системы находятся в зоне особого риска. Он призвал их снизить контакты с окружающими, пользоваться средствами связи, дистанционными сервисами и помощью волонтёров, дышать по возможности свежим воздухом, избегая скопления людей. Однако официально людям старше 65 лет гулять нельзя. Они могут выходить на улицу только в нескольких случаях: за медицинской помощью, для выгула животных, чтобы выбросить мусор и до ближайшего магазина.

На данный момент обязательная самоизоляция для пожилых продлена до 13 декабря, но судя по развитию ситуации с коронавирусом, дату снова перенесут.

Ранее «Призыв» сообщал, что жителям Владимирской области в возрасте старше 65 лет продолжают помогать продуктами питания и предметами первой необходимости. В первую очередь, это касается малоимущих одиноких пенсионеров. Однако на такую помощь могут рассчитывать и отдельные категории граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Обратиться можно по круглосуточным телефонам: 8 (4922) 36-28-33, 8-800-450-01-21 и 112.