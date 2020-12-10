Поликлинику в Струнино начнут строить в следующем году

Строительство поликлиники в Струнино начнется в следующем году. На 18 декабря запланированы торги на разработку проектно-сметной документации. Об этом сообщила пресс-служба «Белого дома», ссылаясь на данные ГБУ «Облстройзаказчик». Строительство будет проходить в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Страсти вокруг Струнинской больницы разгорелись еще летом 2018 года. Тогда в ходе «прямой линии» жители города обратились к главе государства с просьбой сохранить местную больницу. Минздраву совместно с администрацией Владимирской области было поручено провести капитальный ремонт зданий районной больницы и детской поликлиники, а также оснастить их современным медицинским оборудованием.

В ближайшие три года запланировано строительство 38 объектов здравоохранения.

По программе модернизации в ближайшие три года во Владимирской области также планируется построить 38 современных объектов здравоохранения, в том числе поликлиники в Кольчугино, Лакинске, Собинке и Суздале, а также фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории. 41 объект ожидает капремонт, 2 учреждения – реконструкция.

За трёхлетний период планируется закупить более 900 единиц медицинского оборудования. Также предусмотрено приобретение 116 единиц транспорта. До конца 2023 года на эти цели регион получит из федерального бюджета 3,4 млрд рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что жители села Суходол Суздальского района добились ответа от администрации Владимирской области по поводу строительства нового ФАПа. Старый работает, но находится в аварийном состоянии