Погода во Владимире

В четверг, 3 декабря, во Владимирской области подморозит. Днем ожидается -6 градусов, ночью температура опустится до -9 градусов. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду.

Ранее «Призыв» сообщал, что зима придет во Владимирскую область одновременно с ее календарным наступлением.