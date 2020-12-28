Подпольный корпоратив накрыл Роспотребнадзор

Жители Владимирской области, желающие проводить уходящий год с песнями и танцами, собираются на подпольные корпоративы. Несмотря на указ губернатора, запрещающий развлекательные мероприятия в заведениях общепита, уставшие от хлопот и забот люди громко празднуют в кафе, барах и ресторанах. Все чаще такие вечеринки проводят за закрытыми дверьми, с паролями для своих. При этом соблюдать конспирацию получается не у всех. То тут, то там в социальных сетях появляются фото новогодних корпоративных застолий.

Звонки с именами и адресами поступают и в Роспотребнадзор. Владимирцы жалуются, что их заставляют идти на корпоратив в период пандемии, и охотно делятся местами встреч коллег. Надзорное ведомство уже организовало ряд проверок. Специалисты сами убедились, как весело и незаконно бывает на таких вечеринках. Нарушений нашли немало.

— Мы с четверга организуем проверку подобных мероприятий, и уже зафиксированы первые нарушения. Так по звонку проверили одно из заведений общепита. Там было проведено массовое мероприятие с дискотекой и конкурсами. Никто не соблюдал социальную дистанцию, а персонал работал без средств индивидуальной защиты, — рассказала «Призыву» пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.

Специалист ведомства говорит, что заведения, которые рискнули провести корпоратив, не соблюдают и правила посадки. Посетителей на празднике больше 50% от вместимости зала, а за столом одновременно собирают по 6 и более человек. Температуру на входе никому не мерят или предлагают ртутный градусник, средств дезинфекции порой не найти. В отдельных местах даже курят кальян.

— Выявленные нарушения создают угрозу распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19. По результатам проведенного мониторинга материалы будут оформлены в установленном порядке и направлены на рассмотрение, — говорит Марина Колтунова.

Запрет на проведение развлекательных мероприятий действует в регионе до 29 декабря. Роспотребнадзор уже рекомендовал «Белому дому» ужесточить правила работы предприятий общепита в новогодние праздники. По мнению специалистов ведомства, эти меры помогут избежать локдауна после праздников. Из озвученных нововведений — возможный запрет на работу кафе, ресторанов и баров по 2 января включительно и с 6 по 7 января в период с 20 часов вечера до 6 утра. Но пока губернатор не дал своего ответа на эти рекомендации.

Ресторану грозит штраф до миллиона рублей.

При этом на еженедельном брифинге, который прошел 24 декабря, первый вице-губернатор области Сергей Шевченко обещал, что до конца недели позиция властей по этому вопросу будет определена. Но пока сигналов из «Белого дома» нет. Руководители общепита ждут понятных разъяснений от представителей администрации региона и соответствующих поправок в указ «О введении режима повышенной готовности».

— У нас на очередном заседании оперативного штаба этот вопрос будет окончательно решен. Мы сейчас ведем предварительные консультации по этому вопросу. Поступило такое обращение со стороны руководителя нашего территориального органа Роспотребнадзора, — отметил в прошедший четверг Сергей Шевченко.

Пока же общепит терпит колоссальные убытки. Те, кто до введения ограничительных мер еще бронировал банкеты, оказались в очень сложной ситуации. Предоплата получена, у многих деньги потрачены, людям приходится возвращать уже внесенные суммы. Во многом поэтому предприятия на свой страх и риск организуют незаконные вечеринки.

Общепит терпит убытки из-за отмены корпоративов.

Вот только проведение таких праздников может добавить финансовые проблемы кафе, барам и ресторанам. Роспотребнадзор продолжит, как минимум, сегодня проводить рейды по нарушению ограничительных мер. И штрафы за вечеринки могут достигать миллиона рублей. Что касается дальнейших мер реагирования, все зависит от «Белого дома». Надзорное ведомство тоже ждет решение властей.