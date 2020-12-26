Под Новый год Роспотребнадзор готов закрутить гайки

Роспотребнадзор усиливает контроль в местах массового скопления людей во Владимирской области. Особенно после ряда телефонных жалоб сотрудников, которых обязали приходить на запрещенные корпоративы. Только за прошлую неделю ревизоры составили 16 протоколов о нарушении мер профилактики коронавируса. С начала сентября организациям и физическим лицам выписали штрафы в общей сумме около 2 миллионов 300 тысяч рублей.

22 декабря вышел новый документ за подписью главного санитарного врача. Это целый список рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий в новогодние праздники.

— Согласно этому документу не рекомендуется проводить праздничные организованные мероприятия в помещениях отелей, гостиниц, санаторно-курортных учреждений, — рассказала пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова. – На открытом воздухе мероприятие допускается, но с участием не более 50 человек.

Гостиницы и санатории должны предоставить возможность отдыхающим иметь социальную дистанцию во время приёма пищи, в столовых и кафе. На фуд-кортах торговых центров обязателен технический перерыв для проведения полной дезинфекции всего оборудования: буфетов, столов и стульев, причем каждые три часа.

В домах культуры и других досуговых центрах, где планируется проведение новогодних выступлений, не допускается пересечение потоков между классами школьников или группами студентов. Во время смены спектаклей должна проводиться дезинфекция зала.

В Новый год и Рождество пристальное внимание будет приковано к храмам. Роспотребнадзор попросил священнослужителей обратить внимание на дополнительные ограничительные меры во время богослужений. Провести разъяснительные беседы среди своих прихожан, особенно пожилых людей, которым находиться в храмах нежелательно. Информация уже донесена до настоятелей храмов и монастырей, говорят в ведомстве. Это касается не только Русской православной церкви, но и других религиозных организаций иных конфессий.

— Самое важное — это ограничение на участие в богослужениях и религиозных обрядах лиц с высоким риском протекания COVID-19. Это люди старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями. Обязательное ношение защитных масок тем людям, кто входит в здание религиозного культа, – говорит Марина Колтунова. — А ещё соблюдение социальной дистанции. Должна быть разметка. Если помещения не позволяют соблюдать дистанцию, большое число людей не допускается.

Масочный режим и дезинфекция помещений в храмах неукоснительно соблюдаются, пояснили во Владимирской епархии, а вот что касается возрастных ограничений, такого распоряжения духовенство ещё не получало.

Тем временем во Владимирской области на этой неделе зафиксирован всплеск заболеваемости коронавирусом именно среди жителей старше 65 лет. Обязательный режим самоизоляции для них продлили до 24 января.