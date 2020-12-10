Под автобан М-12 начали изымать земли в Собинском и Петушинском районах

Федеральное дорожное агентство «Росавтодор» начало изъятие земель под строительство платного автобана М-12 «Москва — Казань». На официальном сайте компании опубликованы нормативные акты, также сообщения появились на сайтах Собинского и Петушинского районов. Магистраль пройдет по шести районам области и территориям Владимира. Но информации об изъятии на других официальных площадках пока нет.

В Петушинском районе под изъятие попали 9 земельных участков. Это отрезки дорог, неразмежеванные земли, а также два участка в Репихово, которые находятся по соседству с частными домами. Позади и слева от них стоят жилые постройки. В Собинском районе отчуждению подлежат 3 земельных участка: участки существующих дорог и обочин, а также один, слева от которого расположено большое жилое здание. Это видно на публичной карте РФ.

После опубликования этих документов владельцы уже не могут ими распоряжаться. Продажи и передача прав запрещены. У собственников есть 60 дней с момента опубликования для передачи заявлений в администрации районов или напрямую в Росавтодор.

Изъятия начались в ходе реализации первого этапа. Это будет 80-километровый участок, который пройдет в Московской и Владимирской областях. Проектом предусмотрено строительство 2 транспортных развязок и 32 мостов и путепроводов. Стоимость его реализации — 53 миллиарда рублей.

Работы на земле начались в Судогодском районе и Владимире. Там будет реализован третий этап платной трассы. В районе деревни Жуковка расчистили площадку под размещение строительных вагончиков. Изыскательские работы проводились в ноябре-декабре под эстакадой Южного обхода и в поселке Улыбышево, около границы кладбища Владимира.

Автобан рассчитывают построить к 2024 году. Расторговано 8 контрактов. Стоимость проезда от Москвы до Казани будет 2500 рублей за автомобиль.

Жители Мостостроя, а также деревень Собинского и Судогодского районов продолжают пикеты против строительства М-12. Люди записали видеообращение президенту. Ранее «Призыв» сообщал, что жители городского поселка Мостострой возмущены тем, какой экологический урон будет нанесен Владимиру. Трасса пройдет по соседству с садовыми товариществами, частными домами деревень и загородными оздоровительными лагерями.

Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд по адресу: 129085, г. Москва, ул. Бочкова, д. 4, телефон 8 (495) 870-97-13, rad@fda.gov.ru.

Подать заявления об учете прав на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества можно по адресу: 600033, г. Владимир, ул. Офицерская, д. ЗЗа, телефон (4922) 32-16-61, info@vladrosreg.ru.

Анна Тумановская Фото «Призыва» и группы «Судогодский наш»

