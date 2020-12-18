По уровню безработицы Владимирская область вернулась в 90-е годы

Пандемия коронавируса отбросила Владимирскую область на 20 лет назад. По крайней мере, по уровню безработицы. О том, что сейчас ситуация на рынке труда напоминает конец 90-х, в программе «Прямой эфир» на «Призыве» рассказал директор регионального департамента по труду и занятости населения. Андрей Григорьев сравнил ситуацию с «черной пятницей». Вот только затянулась она почти на год. С марта по октябрь число безработных выросло на 24 518 человек. Такого обвала в новом тысячелетии еще не было.

Число безработных выросло в несколько раз

Пока одни жители области получали положительные тесты на ковид, другим возвращали трудовые книжки. Безработица рванула вверх быстрее графика распространения вируса. Если в марте на бирже труда было зарегистрировано 6 852 соискателя, то за 9 месяцев количество людей, находящихся в поисках работы, возросло до 31 100 человек. Сейчас ситуация немного стабилизировалась, говорят эксперты. И даже немного отыграла назад, но остается напряженной. И теперь рынок труда нуждается в терапии не меньше пациентов, у которых диагностирована опасная инфекция.

При этом универсального лекарства от безработицы нет. И вакцина вряд ли поможет. Быстрое оздоровление возможно только если перезапустить экономку. Но работа нужна здесь и сейчас. Один из выводов, который надо сделать уже сегодня -устраиваться стоит только официально. Те, кто не имел прописанных трудовых отношений, пострадали в пандемию больше остальных. Иммунитета к сокращениям и увольнениям у них не оказалось вовсе.

— Люди к нам приходят самые разные. Но половина это те, кто официально не был трудоустроен. И пандемия коронавируса показала, что трудовые отношения между работодателем и работником должны иметь место. Официальные. По увольнения попали те, кто были на договорах или не были, — рассказал Андрей Григорьев.

Именно эти люди оказались максимально беззащитны и с точки зрения выплат пособий. Многие получают только по 1,5 тысячи рублей — это минимальный размер помощи от государства. На гораздо большую поддержку могут рассчитывать работники, которые имеют 26 недель трудового стажа на последнем месте деятельности — 12130 рублей. Деньги хоть и небольшие, но не лишние.

Работа есть, но найти ее не так просто

Главная задача службы занятости не просто платить пособие, а трудоустроить соискателя. Найти работу можно и в коронавирус, уверены специалисты. 20 тысяч человек удалось устроить в период пандемии. Это меньше, чем обычно. Но ведь и рынок труда изменился. Локдаун оставил без доходов целые отрасли. Бизнесменам пришлось делать непростой выбор и сокращать коллективы.

— Рынок труда изменился очень сильно. Это связано с определенной экономической ситуацией. Некоторые индустрии действительно в тяжелом состоянии, это связано с общей ситуацией, с изменением коммуникаций, изменением порядка общения и выполнения задач. Многие сотрудники отправлены на удаленку, это позволило некоторым руководителям понять, кто же действительно эффективен, — рассказала «Призыву» эксперт по эксклюзивным наймам Елена Титович (Арсенина). — Есть ситуация, когда руководитель видит в офисе каких-то бодрых людей и видит результат, а есть ситуация, когда он не видит никого и видит результат и четко понимает, кто его дал. И, конечно, учитывая экономическую ситуацию, многие бизнесы оптимизируются, пытаются поймать, удержать свои финансовые результаты и это приводит к тому, что рынок труда очень неравномерен. Некоторые профессии супер востребованы, переплачены, перегреты. А некоторые, к сожалению, сейчас в глубоком кризисе.

О том, что рынок действительно сильно переформатировался, говорят все. Работодатель стал внимательно относится к своему кошельку и просто так за красивые глаза никого не держит. Но говорить, что одновременно просели все сферы деятельности, нельзя. Так, если в индустрии развлечений высокая температура и одышка, то, например, курьеры, демонстрируют отменно здоровье. Желающие разносить и доставлять что-то сейчас могут трудоустроиться.

Есть, правда, специальности, у которых 36,6 в независимости от средней температуры по больнице. Так рынок труда и сегодня ждет водителей, инженеров, строителей, учителей, медицинских работников, швей. Большой спрос на токарей и слесарей. А сантехников, говорят, оторвать могут прямо с руками, главное, чтобы росли они из нужного места.

Хорошие вакансии и в сельском хозяйстве. Да и заработанная плата, по словам руководителя областного департамента по труду и занятости, достойная. Так тракторист за сезон может зарабатывать до 150 тысяч рублей. Но знают об этом не все, говорит Андрей Григорьев. Потому что в вакансиях заработная плата всегда фиксируется от определённой суммы, со следующего года ситуация может изменится. Желающих найти хорошие кадры будут просить сообщать средние цифры предполагаемого дохода.

Пришло время менять и меняться



Подходы надо менять и самим соискателям, уверены эксперты. Мир вокруг слишком изменился, чтобы продолжать жить заслугами 10-летней давности. Забываем про грамоты с прошлой работы, анализируем навыки и умения, сравниваем с предложением и делаем выводы.

— Самое главное — быть адекватным ситуации и четко понимать, что я умею делать. Отказаться от прошлых заслуг и регалий, перестать жить в прошлом. Говорить о том, что 10 лет назад я работал в такой-то компании — это сейчас неинтересно. Нужно провести инвентаризацию своих навыков, понять, что сейчас востребовано, провести аудит работных сайтов, поговорить со знакомыми, посмотреть, какие вакансии опубликованы, сходить на собеседование и честно себе признаться, что я должен работать там-то, хочу делать вот это, могу я делать вот это, а платят мне вот за это. Все эти три вещи нужно соединить, и вы выйдете на то, что вам нужно, — говорит Елена Титович (Арсенина).

Иначе взглянуть на работников стоит и тем, кто размещает вакансии. Коронавирус принципиальным образом изменил взгляды человека на жизнь, говорят психологи. Те, кто трудился 24/7, остановились и пересмотрели свои приоритеты. Несмотря на кризис, они готовы менять работу и даже диктовать правила игры. Белка в колесе сошла с привычных рельсов, где кроме работы не было ничего. Теперь кроме зарплаты важна мотивация, уверена психолог Елена Киреева.

— Надо сказать, что по сравнению с Западом для нас бизнес все еще остается чем-то новым. И особой грамотности нет. Порой руководство ограничивается следующим: я вам что-то дал, почему вы не работаете, я разбираться не хочу. А сотрудник тем временем понимает, что система, в которой он находится, несовершенна. Что бы он ни делал, ничего не меняется, он остается на одном месте. И пока он «белка в колесе», он не уходит. Как только «колесо» остановилось, он принимает решение, часто не в пользу работодателя, — говорит Елена Киреева. — И тут время вспомнить о мотивации. У меня в этот период было несколько консультаций с руководителями компаний. Человек, например, недоволен своими кадрами — они не хотят работать. Но когда я спрашиваю, а какая мотивация у ваших сотрудников, особо никто не знает. А то, как человек работает, зависит от его мотивации.

Психологи говорят, пандемия коронавируса, как любая встряска, для тех, кто готов измениться, может пойти только на пользу. И здесь важно пройти ее без нервного срыва. Расстройства в сторону. Потерять работу неприятно, но не критично. Вакансии на рынке труда есть. Меньше, чем обычно, но все же.

Тем, кто захочет переучиться, помогут. На первый план выходит профориентация и устойчивость. Уже в следующем году специалисты прогнозирует восстановление рынка труда. Свой отрицательный тест на коронавирус рано или поздно получит и безработица. К этому надо быть готовыми.