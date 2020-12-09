Плата за детский сад в новом году вырастет на 4%

Администрация Владимирской области утвердила максимальный размер родительской платы в дошкольных учреждениях для всех муниципалитетов. Рост не превысит 4,2%. В среднем плата повысится на 5-6 рублей. Дата подорожания определяется на местах. У одних плата может увеличиться с Нового года, у других — со второго полугодия.

Впрочем, и размер платежа может варьироваться. Областные власти рассчитали только предельные ставки, муниципальные власти могут сделать и ниже. Например, такой опыт есть во Владимире. Были годы, когда мэрия замораживала тарифы или поднимала на пару рублей. В этом году плата в областном центре равна 155 рублям, будет 161. На 2021 год останется без изменений плата в Гусь-Хрустальном, Камешковском, Ковровском, Муромском, Селивановском районах.

Во Владимире уже несколько лет родители за полный месяц платят свыше 3 тысяч рублей. В этом году мэрия приняла решение не повышать цены на питание школьников. Стоимость завтраков осталась на уровне 2019 года – 40 и 50 рублей.

Ранее Призыв сообщал, что администрация области утвердила новые тарифы на электроэнергию. Платежи вырастут со второго полугодия 2021 года.