Питьевая вода во Владимире подорожает почти на 4%

Региональный департамент цен и тарифов утвердил новые ставки на услуги муниципального предприятия «Владимирводоканал». Ресурсоснабжающая компания предоставила свои заявки на питьевую воду, канализацию и техническую воду. Расчеты были в сторону повышения, но эксперты не нашли на то оснований. Увеличится только тариф на питьевую воду и то по минимуму — на 3,9%. Сейчас жители Владимира за водоснабжение платят 30,19 рубля за кубометр, а с 1 июля 2021 году будут отдавать 31,38 рубля за кубометр.

Эксперты департамента учли наращивание инвестиционной программы по водоснабжению. В следующем году ресурсники планируют провести замену и реконструкцию водохозяйства на сумму 55 миллионов рублей, на 11 миллионов больше текущего года. Мероприятия были выполнены, но не все объекты введены в эксплуатацию, поэтому рост тарифа ограничили.

Вода во Владимире с июля 2021 года станет дороже — 31,38 рубля за кубометр.

«Владимирводоканал» подал заявку на повышение тарифа на водоотведение на 1,2%. Эксперты, проанализировав расчеты поставщика услуг, решили, что причин для этого нет. Несмотря на наличие инвестиционной программы, то есть плана по улучшению состояния канализационного оборудования, показатели надежности и бесперебойности ухудшаются.

Во «Владимирводоканале» пояснили, что приняли на баланс новые объекты, состояние которых оставляет желать лучшего. Они-то и повлияли на показатели. На обслуживание старых сетей потребуются дополнительные расходы.

Экспертам потребовалось подтверждение всех этих данных. Но в управлении ЖКХ не смогли сказать, сколько же водоканал имеет сетей. Поэтому было принято решение не повышать тариф. За водоотведение владимирцы продолжат платить 25,85 рубля за кубометр.

Также без изменений оставили тариф на техническую воду. Есть в городе территории, куда поставляется в дома только техническая вода. К примеру, в Никулино, Шепелево, Злобино. Там жители делают скважины и колодцы, чтобы обеспечить себя питьевой водой. А для других нужд используют техническую. Тариф — 27,18 рубля за кубометр.

Больше повезло с тарифами на вывоз мусора жителям Владимира, Коврова, Радужного, а также Вязниковского, Гороховецкого, Камешковского, Ковровского, Судогодского, Суздальского районов. С 1 января он снизится на 8%. Тариф для регоператора «Биотехнологии» будет 510,97 рубля с кубометра.

Причины две: отсутствие сортировки или обработки, как называют это эксперты, а также снижение тарифов на захоронение. Платеж для населения изменится уже в январской квитанции.