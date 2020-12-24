Петр Константинов, актер из Мурома: в каких фильмах он снимался?

25 декабря 1898 года в Муроме родился народный артист РСФСР и СССР, лауреат Государственной премии СССР Петр Александрович Константинов. Он увлекся театром еще во время учебы в реальном училище и по праву считался ведущим актером местного драматического кружка. По настоянию родителей юноша поступил в университет, но тайком посещал театральную студию. Революция изменила планы многих, а Петру Константинову помогла в претворении мечты в реальность. Он стал артистом Вологодского театра, а затем возвратился в Москву и закончил филармоническое училище. Путь к славе пролег через школу провинциальных театров в Брянске, Курске, Орле… Лишь в середине 30-х годов актер получает приглашение в Центральный театр Красной Армии, а с 1958 года становится ведущим актером Малого театра. В 1947 году Петр Константинов пробуется в кино и на долгие годы становится любимым актером советских зрителей. В этом тесте давайте вспомним самые яркие работы нашего земляка.
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