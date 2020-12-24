Петр Константинов, актер из Мурома: в каких фильмах он снимался?

25 декабря 1898 года в Муроме родился народный артист РСФСР и СССР, лауреат Государственной премии СССР Петр Александрович Константинов. Он увлекся театром еще во время учебы в реальном училище и по праву считался ведущим актером местного драматического кружка. По настоянию родителей юноша поступил в университет, но тайком посещал театральную студию. Революция изменила планы многих, а Петру Константинову помогла в претворении мечты в реальность. Он стал артистом Вологодского театра, а затем возвратился в Москву и закончил филармоническое училище. Путь к славе пролег через школу провинциальных театров в Брянске, Курске, Орле… Лишь в середине 30-х годов актер получает приглашение в Центральный театр Красной Армии, а с 1958 года становится ведущим актером Малого театра. В 1947 году Петр Константинов пробуется в кино и на долгие годы становится любимым актером советских зрителей. В этом тесте давайте вспомним самые яркие работы нашего земляка.

В какой военной драме Леонида Лукова дебютировал Петр Константинов в роли Ивана Ивановича Чумакова? Два бойца Александр Пархоменко Рядовой Александр Матросов Правильно! Неправильно! - В какой социальной драме Юрия Озерова наш артист сыграл Ивана Степановича Горяева, отца главного героя? Сын Кочубей Большая дорога Правильно! Неправильно! - В каком фильме Иосифа Хейфеца по мотивам романа Юрия Германа наш земляк сыграл одну из главных ролей – колоритного контр-адмирала Родиона Степанова? Большая семья Дело Румянцева Дорогой мой человек Правильно! Неправильно! - В какой мелодраме Татьяны Лиозновой актёр появляется в небольшой, но запоминающейся роли Авдеева? Евдокия Карнавал Три тополя на Плющихе Правильно! Неправильно! - В какой экранизации романа Алексея Толстого Петр Константинов сыграл эпизодическую, но очень яркую роль раненого в госпитале? Петр Первый Хождение по мукам Гиперболоид инженера Гарина Правильно! Неправильно! - В каком культовом антирелигиозном фильме Василия Ордынского наш земляк снялся в роли отца главной героини, которую вовлекли в секту и распяли на кресте? Сверстницы У твоего порога Тучи над Борском Правильно! Неправильно! - В каком детском фильме по рассказам Сергея Михалкова Петр Константинов сыграл главную роль директора игрушечной фабрики Тюшкина? Сомбреро Мы вас любим Комитет девятнадцать Правильно! Неправильно! - В экранизации какого рассказа Чехова, снимавшейся в Суздале, актер работал вместе со своей партнершей по Малому театру Людмилой Касаткиной? Медведь Душечка Попрыгунья Правильно! Неправильно! - В какой криминальной драме Леонида Аграновича наш земляк блестяще сыграл роль второго плана? Свой Человек, который сомневается Случай из следственной практики Правильно! Неправильно! - Какой фильм-спектакль таких выдающихся режиссёров, как Борис Бабочкин, Надежда Марусалова и Павел Резников, стал последней работой в кино Петра Константинова? Дачники Плотницкие рассказы Повесть о «Неистовом» Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Петр Константинов, актер из Мурома: в каких фильмах он снимался? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook