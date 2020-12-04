Пешеходам отрезали путь к надземным переходам на «Пекинке»

Обустройство подходов к надземному переходу на перекрестке «Пекинки» и Горького во Владимире вызывает большие вопросы. Дорожники убрали все «зебры», поставили ограждение. Проезжую часть можно перейти только по надземному переходу. Но к нему нет ни тротуаров, ни пешеходных дорожек, ни обочин. От остановки на Горького приходится идти по «зебре», а потом вдоль проезжей части и въезды во дворы.

О безопасности пешеходов никто не думает. В этом уверены жители нового комплекса высоток и владельцы садовых участков за трассой, которые пришли сегодня к переходу. Они устроили небольшое собрание, чтобы привлечь СМИ и общественность к проблеме безопасности аварийного перекрестка.

— Машины несутся, только и успевай отпрыгивать. Освещения нет. Нас просто не видно. А со стороны нашего жилого комплекса поставили убийственную лестницу. Сегодня мальчик по пути в школу подвернул ногу на этих ступеньках. Теперь на больничном. Кто такое придумал?! — возмущаются жители ближайшей к федеральной трассе новостройки.

Перекресток и переход обслуживает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», а подходы к нему — администрация.

Надземный переход построили и открыли еще в середине весны, но реально им пользоваться стали только на этой неделе. «Зебры» и светофоры для пешеходов убрали неделю назад, но люди на свой страх и риск все равно бегали по «Пекинке». Теперь же поставили ограждение на месте бывших тротуаров.

— Лифты у надземного перехода чаще всего не работают. Несколько раз в них люди застревали. Пандусы сделаны таким образом, что не проходит ни детская коляска, ни хозяйственная тележка. Разное расстояние между колесиками, — перечисляют недостатки жители окрестных домов и садоводы.

Лестницу со стороны жилого квартала делал подрядчик, но не по заказу Упрдора, а по собственной инициативе. Просили его чиновники из мэрии или нет, можно только догадываться. Но жители результатом недовольны. Более того, остается непонятной ситуация с переносом остановки для пригородных автобусов со стороны СНТ. Переход мэрия там не сделала, людям приходится бегать через дорогу с оживленным движением с риском для жизни.

До конца декабря Упрдор должен подключить новые светофоры и отрегулировать схему их работы, чтобы не возникали заторы на федеральной трассе.

Ранее «Призыв» сообщал, что камеры на скорость поставят на региональных дорогах области. Они будут ловить автомобилистов в десяти районах области.