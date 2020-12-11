Первый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения Комиссии Владимирского УФАС России о нарушении антимонопольного законодательства

Комиссией Владимирского УФАС России по результатам рассмотрения возбужденного дела было принято решение о признании комитета по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации Вязниковского района нарушившим часть 1 статьи 17.1 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Нарушение выразилось в заключении дополнительного соглашения изменяющего существенные условия (предмет и цену) договора аренды муниципального имущества заключенного по результатам торгов.

Арбитражным судом Владимирской области в удовлетворении требований комитета по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации Вязниковского района об отмене решения Комиссии Владимирского УФАС России от 25.05.2020 по данному делу отказано.

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда решение арбитражного суда Владимирской области оставлено без изменения, апелляционная жалоба комитета по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации Вязниковского района – без удовлетворения.