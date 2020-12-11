Первый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность постановления Владимирского УФАС России о привлечении к административной ответственности ООО «ЭРКАФАРМ Нижний Новгород»

20 сентября 2019 врио руководителя Владимирского УФАС России признала ООО «ЭРКАФАРМ Нижний Новгород» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ и привлекла к административной ответственности за нарушение рекламного законодательства Российской Федерации в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Поводом к возбуждению административного дела явилось решение по возбужденному делу, по результатам которого Комиссия Владимирского УФАС России признала рекламу, размещаемую на фасаде (входной группе) аптечного пункта – Аптека «Озерки» по адресу: г. Владимир, ул. Егорова, д.8, следующего содержания: «Озерки» Аптечная сеть №1 * В Санкт-Петербурге по данным аналитической компании «RNC Pharma», ненадлежащей и нарушающей п.1 ч.3 ст. 5 Федерального закона №38-ФЗ «О рекламе».

ООО «ЭРКАФАРМ Нижний Новгород» обратилось в арбитражный суд Владимирской области с заявлением о признании незаконным и отмене постановления Владимирского УФАС России по делу об административном правонарушении.

Решением арбитражного суда Владимирской области от 21 сентября 2020 по данному делу ООО «ЭРКАФАРМ Нижний Новгород» в удовлетворении заявленных требований отказано в полном объеме.

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда решение арбитражного суда Владимирской области оставлено без изменений, а апелляционная жалоба ООО «ЭРКАФАРМ Нижний Новгород» – без удовлетворения.