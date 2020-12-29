Первые же морозы оставили без отопления 69 домов во Владимире

Ночью во Владимире на улице Офицерской случился порыв теплосетей. С шести утра на месте происшествия работают энергетики «Т Плюс» и сотрудники МЧС. 69 жилых домов остались без отопления. Первый же мороз с температурами ниже 10 градусов показал слабые места коммуникаций.

Жители старых жилых домов по проспекту Ленина говорят, что нагрузка на сети, которые находятся в их дворах, выросла из-за огромного жилого комплекса, который уже наполовину заселен. Сети подвели новые, а подключили к старым. Вот и не выдерживают нагрузку.

Износ теплосетей во Владимире составляет около 65%.



Раскопали и залатали порыв за несколько часов. В компании «Т Плюс» уверяют, что к двум часам дня в квартирах снова станет тепло. За отопительный сезон это пока первое происшествие. До этого жители Владимира оставались без горячей воды и отопления из-за затянувшихся работ по реконструкции теплосетей. Последним объектом был участок на проспекте Строителей. Обновили 230 метров трубопровода. В позднюю же осень проводилась реконструкция теплосетей на Октябрьском проспекте, Чайковского и Егорова.

Программу реконструкции теплосетей продолжат и в следующие годы, но более медленными темпами. Такое решение энергетиков поддержали городские власти. Увеличив сроки обновления коммуникаций, компания заморозила тарифы до 2025 года.