Пассажиров в новогоднюю ночь развезут бесплатно

В новогоднюю ночь владимирцев по домам развезут автобусы и троллейбусы. Причем бесплатно. Традицию сохранили по просьбам самих горожан, уточняют в мэрии. В ночь с 31 декабря на 1 января общественный транспорт будет курсировать по шести маршрутам. Они составлены таким образом, чтобы пассажиры могли добраться во все районы Владимира.

Общественный транспорт начнет ходить в 00.30 и завершит работу в 4.30.

«Новогодние» маршруты:

— ул. Балакирева — пр-кт Строителей — ул. Горького — ул. Гагарина — Золотые ворота — пл. Победы — пр-кт Ленина (троллейбус, интервал 10 мин.),

— Юго-Западная — ул. В. Дуброва — пл. Победы — Золотые ворота — ул. Гагарина — ул. Мира — ВХЗ — ул. Егорова — ул. Комиссарова — ул. Безыменского — ул. Куйбышева (автобус, интервал 10 мин.),

— Загородный парк — ул. Мира (автобус, интервал 10 мин.),

— Энергетик — пл. Победы — пл. Садовая (автобус, интервал 15 мин.),

— Пиганово — пл. Победы (автобус, интервал 20 мин.),

— ул. Балакирева — ул. Красноармейская — пр-кт Ленина — Золотые ворота (автобус, интервал 15 мин.).

Праздник праздником, а антиковидные рекомендации никто не отменял. Владимирцам напоминают об обязательном соблюдении в общественном транспорте требований Роспотребнадзора, в том числе и в новогоднюю ночь.