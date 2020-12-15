Партия вакцины от коронавируса поступила во Владимирскую область

Прививочная кампания от коронавирусной инфекции стартует во Владимирской области уже в ближайшее время. В регион поступило 1300 доз вакцины «Спутник V», на 200 доз больше, чем было запланировано. Хватит, чтобы развернуть дополнительный прививочный пункт. 300 доз направили в городскую клиническую больницу № 5 Владимира, по 250 – в Центральную городскую больницу Коврова и Муромскую городскую больницу № 3, по 150 – в Гусь-Хрустальную городскую больницу и Петушинскую районную больницу, по 100 – в Александровскую и Камешковскую районные больницы.

Вакцину распределили по медучреждениям региона.

Прививки в первую очередь сделают медперсоналу, учителям и соцработникам. Алгоритм проведения иммунизации разработан, медики прошли соответствующее обучение, заверила директор департамента здравоохранения Елена Утемова.

Вакцина «Спутник V» является двухкомпонентной. Для формирования надежной защиты организма иммунизацию необходимо пройти дважды. Второй компонент вводится через 21 день после первой прививки.

Вакцинация противопоказана людям с хроническими заболеваниями в стадии обострения, с тяжелой формой аллергии, беременным или кормящим грудью. Временные противопоказания действуют и в отношении лиц старше 60 лет. Кроме того, с момента последней прививки от других заболеваний должно пройти не менее месяца, а с момента заболевания COVID-19 – не менее 6 месяцев, уточняют в облздраве.

Первыми прививку от коронавируса уже сделали более 40 медиков. Только у одного после вакцинации был скачок температуры, остальные чувствовали себя нормально. Ранее «Призыв» сообщал, что массовая вакцинация от коронавируса во Владимирской области начнется в начале следующего года.