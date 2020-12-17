Парк на востоке Владимира оснастят камерами и велодорожками

Контракт на 2-й этап реконструкции парка «Добросельский» во Владимире выставлен на торги. Победителя определят до конца года. Сумма контракта — 61 миллион рублей. Подрядчику предстоит выполнить 20 видов работ: от строительства коммуникаций и устройства пешеходных и велосипедных дорожек до парковки и системы видеонаблюдения. В 2021 году под реконструкцию попадает участок со старой детской площадкой напротив торгового центра «Восток».

Скейт-парк станет главным объектом второго этапа реконструкции парка.

В следующем году будет завершено строительство стационарного туалета у детской площадки. Ранее, на первом этапе, на него уже потратили 1,2 миллиона рублей. В 2021 году добавят ещё 605 тысяч. Хотя, на первый взгляд, здание готово: внутри стоят унитазы и раковины, снаружи объект отделан яркой разноцветной плиткой. Но объект пока закрыт.



Та же ситуация и с дог-парком, который полностью достроен, но не действует. Более того, там даже ручка входной двери откручена, и внутрь никак не попасть. Хотя в проект второго этапа этот объект не вписан. Поскольку мэрия в ответ на вопрос, почему дог-парк закрыт, хранит молчание, можно лишь предположить, что его пожалели запускать в зиму.

Третий этап реконструкции парка «Добросельский» намечен на 2022 год. Он будет культурный, в ходе него предусмотрено строительство сцены, амфитеатра и кинотеатра под открытым небом. После завершения работ на этом объекте власти Владимира планируют приступить к благоустройству парка у Дворца детско-юношеского творчества. Его концепция утверждена. Макет сделали столичные архитекторы из бюро «Реформа». Подробности можно посмотреть в коротком видео «Призыва».