Палех: что вы знаете о русском народном промысле?

Палехская миниатюра известна на весь мир и существует почти сто лет. Но на самом деле этой художественной традиции несколько веков. Село Палех Владимирской губернии стало центром иконописного промысла еще в XVII веке. Палехская икона до революции была не менее знаменита, чем палехская шкатулка сегодня, и эти два вида искусства состоят в прямом родстве. 5 декабря 1924 года потомственные иконописцы Палеха создали «Артель древней живописи» и перенесли иконописные стили в лаковые миниатюры. Работы палехских мастеров стали статьей экспорта в Советском Союзе. Расписные шкатулки покупал Внешторг и продавал за валюту. Итальянцы даже попросили прислать мастеров для организации своей художественной школы. А что вы знаете о всемирно известном русском народном промысле? Проверьте себя в этом тесте!

Какой важный ингредиент при изготовлении краски (темперы) использовали палехские художники, чтобы добиться особой «глубины, светоносности и стойкости»? Квас Уксус Яичный желток Правильно! Неправильно! - Как называется специальная кисть, изготовленная из кончика беличьего хвоста, которую используют палехские художники для работы с листовым золотом? Лампемзель Вампемзель Тампемзель Правильно! Неправильно! - Что символизирует золотой цвет в палехской миниатюре? Небо Солнце Свет – прообраз божественной благодати Правильно! Неправильно! - Какой владимирский собор в XIX веке расписывала артель палехского иконописца и реставратора Николая Софонова? Успенский Дмитриевский Рождества Пресвятой Богородицы Правильно! Неправильно! - Кто из немецких поэтов, восхищавшихся работами палехских иконописцев, получил от владимирского губернатора в подарок две иконы, написанные в Палехе, - «Двунадесятые праздники» и «Богоматерь»? Фридрих Шиллер Генрих Гейне Иоганн Гёте Правильно! Неправильно! - Кто из советских писателей был почетным членом объединения «Артель древней живописи» в Палехе и инициатором открытия Музея палехского искусства? Максим Горький Михаил Булгаков Андрей Платонов Правильно! Неправильно! - На Всемирной выставке в каком городе палехская роспись получила золотую медаль через год после образования «Артели древней живописи»? Венеции Берлине Париже Правильно! Неправильно! - Произведение какого итальянского художника легло в основу сюжета «Встреча» известного палехского художника Ивана Голикова? Рафаэля Санти Леонардо да Винчи Микеланджело Буонарроти Правильно! Неправильно! - Какую станцию московского метро расписал художник Николай Дыдыкин из старинного палехского рода иконописцев? «Киевская» «Маяковская» «Новослободская» Правильно! Неправильно! - Какое событие Великой Отечественной войны стало источником вдохновения для палехских художников в написании известных сюжетов: «Народные мстители», «По следам врага», «Атака», «Народная война»? Снятие блокады Ленинграда Сталинградская битва Взятие Берлина Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Палех: что вы знаете о русском народном промысле? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook