Палех: что вы знаете о русском народном промысле?

Палехская миниатюра известна на весь мир и существует почти сто лет. Но на самом деле этой художественной традиции несколько веков. Село Палех Владимирской губернии стало центром иконописного промысла еще в XVII веке. Палехская икона до революции была не менее знаменита, чем палехская шкатулка сегодня, и эти два вида искусства состоят в прямом родстве. 5 декабря 1924 года потомственные иконописцы Палеха создали «Артель древней живописи» и перенесли иконописные стили в лаковые миниатюры. Работы палехских мастеров стали статьей экспорта в Советском Союзе. Расписные шкатулки покупал Внешторг и продавал за валюту. Итальянцы даже попросили прислать мастеров для организации своей художественной школы. А что вы знаете о всемирно известном русском народном промысле? Проверьте себя в этом тесте!
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