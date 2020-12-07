Ожидание и реальность: как светофоры и заборы влияют на безопасность дорог

Пять новых светофоров появились во Владимире в этом году. Ожидание — развести потоки пешеходов и транспорта. Реальность — пешеходы стали чувствовать себя на дороге безопаснее, но возникли новые заторы на перекрестках. Самый абсурдный светофорный объект — на улице Тракторной, в районе новостройки на Кулибина. В 100 метрах был светофор, якобы новый понадобился жителям. Но большинство по-прежнему пользуется старым светофором.

Поставили светофор и у дома № 19 по Нижней Дуброве, где насмерть сбили мальчика. Урегулировали беспорядочное движение пешеходов на пересечении проспекта Ленина со Ставровской и проспекта Строителей с Белоконской. Проблемное кольцо на Верхней Дуброве поделили на фазы. Сначала были сбои, заторы, неразбериха. При участии ГИБДД добились порядка, фазы светофоров мэрия отрегулировала.