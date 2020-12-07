Ожидание и реальность: как светофоры и заборы влияют на безопасность дорог

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Светофор, забор, знак
На местах нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» трактуют по-разному. Смысл в том, что на федеральные средства нужно проводить мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. Установлены показатели по снижению аварийности и тяжести последствий от ДТП на ближайшие годы. Каждый муниципалитет обязан составить список дел, чтобы осуществить планируемое. Позиция Владимира в этом направлении — ставить больше светофоров, пешеходных заборов и знаков, запрещающих парковку. «Призыв» предлагает проанализировать, что из этого вышло.
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Светофоров стало больше
Пять новых светофоров появились во Владимире в этом году. Ожидание — развести потоки пешеходов и транспорта. Реальность — пешеходы стали чувствовать себя на дороге безопаснее, но возникли новые заторы на перекрестках. Самый абсурдный светофорный объект — на улице Тракторной, в районе новостройки на Кулибина. В 100 метрах был светофор, якобы новый понадобился жителям. Но большинство по-прежнему пользуется старым светофором.
Поставили светофор и у дома № 19 по Нижней Дуброве, где насмерть сбили мальчика. Урегулировали беспорядочное движение пешеходов на пересечении проспекта Ленина со Ставровской и проспекта Строителей с Белоконской. Проблемное кольцо на Верхней Дуброве поделили на фазы. Сначала были сбои, заторы, неразбериха. При участии ГИБДД добились порядка, фазы светофоров мэрия отрегулировала.
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ГИБДД указывает на проблемные перекрестки
ГИБДД провела обследование всей дорожной сети Владимира. Проблемных перекрестков оказалось немало. Эксперты настаивают на том, что нужно минимизировать левые повороты на дорогах с четырехполосным движением на улицах Добросельской, Мира, Горького, проспекте Строителей. В этом году мэрия несколько раз пошла на такие радикальные шаги. Но после шквала недовольства со стороны жителей часть левых поворотов на Мира вернулась.
Нужны развязки, дублеры, одними запретительными мерами проблему дорожной безопасности не решить. Самые аварийные и оживленные перекрестки — в Загородном. ГИБДД считает, что в первую очередь светофоры должны быть на Судогодском шоссе, в районе поворота на турбазу «Ладога» и на повороте на Радужный. Первый мэрия обещает сделать в 2021 году.
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Газоны "зазаборили" хаотично
Урбанисты общественного проекта «Владимир будущего» пребывают в шоке от того, сколько пешеходных металлических заборов появилось за последние два года в областном центре. Одно дело — ставить их по краям от нерегулируемых пешеходных переходов, чтобы люди не выбегали на дорогу там, где автомобилисты их совсем не ждут. Другое дело, когда крестообразными конструкциями перегородили все газоны вдоль магистралей.
Сложно не согласиться с урбанистами, что это уродует город. Никакую нагрузку по части БДД эти заборы не несут. На переходах со светофором редко бегают на красный. И сложно представить, кого удерживает забор на Горького, Мира и Усти-на-Лабе, если там и так достаточно регулируемых переходов.
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Во всем винят водителей
В этом году во Владимире произошло несколько трагических аварий на пешеходных переходах. Погибли две девушки на переходах в центре и на «Рокадке», серьезные травмы получили молодой человек и девушка на переходах у стадиона «Торпедо» и у Центра ИЗО. Водители виноваты, потому что были невнимательны, нарушили правила дорожного движения. Но есть и сопутствующие причины.
Сотрудники ГИБДД ведут статистику по неудовлетворительным дорожным условиям, которые влияют на аварийность. Это и отсутствие знаков с разметкой, и недостаточное освещение. Ранее «Призыв» рассказывал о совместном рейде с экспертами «Народного контроля» по ситуации с освещенностью пешеходных переходов. На аварийных «зебрах» пешеходы в темное время суток сливаются с дорогой. Но никаких дополнительных мероприятий по освещению после резонансных ДТП мэрия не проводила. Во всем винят водителей.
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Дорожные планы на бумаге
Администрация Владимира разрабатывает новую схему организации дорожного движения в городе. Из бюджета выделено 7 миллионов рублей. Цели мэрии: разделение движения транспортных средств на однородные группы, повышение пропускной способности дорог, оптимизация светофорного регулирования, развитие инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, введение приоритета в движении маршрутных транспортных средств, развитие парковочного пространства. Специалисты должны будут утвердить список первоочередных мероприятий.
Сегодня город живет по схеме 15-летней давности. Коррективы вносятся регулярно. Но все они похожи на карательные меры. Это запреты на парковку, ввод одностороннего движения, ликвидация переходов. О проектировании и строительстве развязок, дублеров, парковочных пространств пока не говорят. Разве что о строительстве Рпенского проезда. Пока это максимум на ближайшую трехлетку.
Анна Тумановская
Фото «Призыва»
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