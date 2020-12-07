Отделением Владимир ГУ Банка России по ЦФО и Владимирским УФАС России проведен первый совместный обучающий онлайн-семинар для представителей СМИ

26 ноября текущего года в формате видеоконференции впервые Отделением Владимир ГУ Банка России по ЦФО и Владимирским УФАС России проведен совместный обучающий онлайн-семинар для представителей СМИ по теме: «Как распознать рекламу нелегальных услуг на финансовом рынке?».

Представители ведомств — эксперт ГУ Банка России по ЦФО Антон Сайкин и заместитель руководителя Владимирского УФАС России Наталия Шибаева рассказали участникам о том, какой должна быть реклама финансовых услуг и о наиболее распространенных видах мошенничества на финансовом рынке. На конкретных примерах и рекламных макетах показали, как отличить незаконные схемы от деятельности законопослушных организаций и по каким признакам можно узнать рекламу нелегалов.

Вебинар был интерактивным, журналисты задавали спикерам много вопросов, в том числе: какие требования предъявляются современным законодательством к рекламе; какая ответственность предусмотрена для рекламораспространителей за размещение ненадлежащей рекламы финансовых услуг. Участники выразили пожелание о продолжение дискуссий в данном формате.