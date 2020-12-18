От царя Гороха и до наших дней. Едем в Гороховец

Гороховец называют столицей каменных палат России. Почему? Да потому, что здесь сохранилось беспрецедентное количество подлинных каменных купеческих домов постройки XVII века. А точнее, семь. Тогда как по России подобных построек насчитывается всего двадцать. То есть треть приходится на наш Гороховец. Но не только каменными постройками славится древний город. Здесь можно встретить и невероятной красоты деревянные домики, больше похожие на сказочные терема. Настоящее деревянное зодчество!

К примеру, башенки дома Михаила Шорина изготовлены из гнутых бревен. Это уникальная старинная технология. Гороховецких плотников знают под именем «якушей» (по названию одного из сел), своим искусством они славились на всю Россию.

На особняке бывшего главы земской управы Фёдора Пришлецова, дом еще называют «домом с русалками», сохранилась старинная резьба начала XX века.

А в каменном жилище самого богатого купца города — Семена Ершова расположен сегодня Гороховецкий историко-архитектурный музей. Говорят, прежний владелец вырыл здесь подземный ход, по которому можно было спастись в случае опасности. Кстати, именно местные купцы построили в городе практически все монастыри и храмы. И наиболее значительный вклад в это дело внесла как раз семья Ершовых.

Царя Гороха здесь помнят и чтут, но уточняют, что название города, скорее всего, к гороху отношения не имеет. И нужно искать смысловые связи со словами «гора» и «ховаться» (прятаться).

А вот от кого же прятались местные жители, почему на Лысой горе ничего не растет и как выглядит плотницкая гороховецкая игрушка, узнаете из фильма «Живая нить традиций. Гороховец» (6+). Мы продолжаем публиковать цикл программ о малых городах Владимирской области, снятый Автономной некоммерческой организацией информационных технологий «Цифровые технологии для общества» при поддержке Фонда президентских грантов. Смотрите видео!

Подробнее о достопримечательностях Горховца можно почитать на сайте «Живая нить традиций. Гороховец».

Тайм-коды фильма:

1:03 – царь Горох и уникальная изразцовая печка;

1:30 – сказочный резной дом Ивана Шорина;

2:08 – почему старинный особняк Федора Пришлецова называют домом с русалками;

2:26 – еще несколько старинных деревянных домов;

3: 28 –как возник Гороховец и кто его основал;

3: 59 – легенда о том, как местные жители ховались под горой;

4:24 – водятся ли ведьмы на Лысой горе и почему тут ничего не растет;

5:09 – откуда на гербе города горох;

5.40 – история древних гороховецких храмов и монастырей;

7:46 — златоглавый Благовещенский собор;

15:40 – каменные дома Ширяевых, Канонниковых, Опарина;

9: 51 — самый богатый купец Гороховца и его жилище;

10.33 — легенда о подземном ходе;

10.48- Гороховец – столица каменных палат;

11.20 –гороховецкие кружева и вышивка;

12.12 — куклы из ткани и из глины;

13.18 — плотницкая гороховецкая игрушка

На следующей неделе мы продолжим путешествие по городам Владимирской области. Нас ждут Мстера и Вязники.