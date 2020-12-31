Опубликован график работы больниц в новогодние праздники

Система здравоохранения готова во всеоружии встретить новогодние праздники, рапортует облздрав. Утвержден режим работы больниц, поликлиник и экстренных служб в каникулы. Так, медицинские организации региона будут оказывать неотложную помощь с 8.00 до 15.00 31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7, 9 и 10 января. При высокой температуре, повышенном артериальном давлении и других заболеваниях жителей региона просят звонить в поликлинику и вызвать врача на дом. Служба скорой медицинской помощи работает круглосуточно. Вызвать ее можно по телефонам 03 и 112.

Поликлиники и бригады «неотложки» работают все праздники.

3, 6 и 8 января больницы и поликлиники работают в привычном режиме и ведут плановый прием, включая прием узких специалистов.

— Запрос на приемы, в том числе узких специалистов, достаточно велик, людям необходимо выписывать рецепты на льготные лекарственные препараты, продлевать или закрывать больничные листы, — уточнила на прошедшем накануне брифинге глава регионального департамента здравоохранения Елена Утемова.

За срочной отоларингологической помощью можно обращаться в круглосуточном режиме и детям, и взрослым в областную клиническую больницу, в приёмное отделение терапевтического корпуса (корпус № 5), тел. (4922) 40-71-71.

Офтальмологическую помощь будет оказывать клиника «Оптикстайл». Она находится во Владимире на проспекте Ленина, 41, тел. (4922) 77-90-07 (круглосуточно).

Расписана и работа стоматологических поликлиник.

Челюстно-лицевая хирургия взрослые/дети

Областная клиническая больница: Владимир, Судогодское ш., 41, приёмное отделение терапевтического корпуса (корпус № 5), тел. (4922) 40-71-71 (круглосуточно)

Стоматология дети

Детская стоматологическая поликлиника: Владимир, ул. Егорова, 10-б, тел. (4922) 21-44-25 (ежедневно с 9.00 до 15.00)

Стоматология взрослые

Областная стоматологическая поликлиника: Владимир, ул. Никитская, 3, тел. (4922) 32-29-01 (3, 6 и 8 января с 8.00 до 16.00)

Стоматологическая поликлиника № 1: Владимир, ул. Мира, 40, тел. (4922) 43-10-55 (с 8.00 до 14.00 ежедневно)

Стоматологическая поликлиника № 2: Владимир, ул. Большая Московская, 3, тел. (4922) 32-50-82 (с 14.00 до 20.00 ежедневно)

Стоматология взрослые и дети

Петушинская районная больница, стоматологическое отделение: Петушки, ул. Московская, 3, тел. (49243) 2-26-08 (с 8.00 до 15.00 ежедневно)

Александровская стоматологическая поликлиника: Александров, ул. Терешковой, 9, тел. (49244) 6-27-76 (4, 5, 6, 8 и 9 января с 8.00 до 16.00)

Кольчугинская центральная районная больница, стоматологическая поликлиника: Кольчугино, ул. Гагарина, 4, тел. (49245) 2-29-53 (с 8.30 до 14.30 ежедневно)

Муромская стоматологическая поликлиника: Муром, ул. Красноармейская, 37, тел. (49234) 3-31-46 (с 8.00 до 14.00 ежедневно)

Ковровская стоматологическая поликлиника: Ковров, ул. Циолковского, 12, тел. (49232) 3-31-46 (31 декабря, 2, 4, 5, 6, 8 и 9 января с 8.00 до 15.00)

Вязниковская стоматологическая поликлиника: Вязники, ул. Благовещенская, 9, тел. (49233) 2-46-90 (2, 6 и 9 января с 8.00 до 14.00)

Гороховецкая центральная районная больница: Гороховец, ул. Комсомольская, 23, тел. (49238) 2-12-93 (с 8.00 до 14.00 ежедневно)

Гусь-Хрустальная стоматологическая поликлиника: Гусь-Хрустальный, ул. Октябрьская, 25а, тел. (49241) 2-35-60 (с 8.00 до 14.00 ежедневно)

Ежедневно с 8.00 до 18.00 будут также работать «горячие линии» облздрава:

– 122 или 8 (800) 350-17-33 вопросы диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции;

– 8 (800) 200-36-33 или 77-73-33 – вопросы записи на прием к врачу;

– 8 (800) 200-36-33 – прием жалоб и обращений граждан;

– 8 (800) 200-85-33 – выплаты медицинским работникам;

– 8 (4922) 45-15-04 – вопросы обезболивания.