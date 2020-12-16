Операторам и фотографам закрыли доступ на новогодние утренники

Родители уже смирились, что присутствовать на новогодних утренниках они не смогут. Ограничительные меры, введенные во Владимирской области, закрыли им доступ в актовые залы детских садов. И вот очередная досада: родителям не удастся посмотреть на ребенка, рассказывающего стишок Деду Морозу, даже на фото и видео. Нанимать операторов и фотографов тоже запретили. Администрации детских садов получили письма из департамента образования с требованием никого не пускать. Ни в городские, ни в сельские учреждения.

— Да, по распоряжению департамента действительно не разрешено присутствие на утренниках посторонних людей ни под каким предлогом. И такой запрет введен во всех садиках и школах области, в том числе и во Владимире, — пояснили «Призыву» в управлении образования администрации города Владимира.

Некоторые заведующие детских садов разрешают пускать одного родителя, но только с отрицательным тестом на коронавирус. Эту информацию родители восприняли в штыки.

— Скидываемся на тест родителю за 2000 рублей, чтобы отснять утренник? И не факт, что будут нормальные фото. Какая разница, кто будет снимать — чья-то мама со справкой или фотограф со справкой? – начали возмущаться в родительских чатах.

Сейчас во всех детских садах области введен строгий масочный режим. У всех детей при входе измеряют температуру. Родителей из раздевалок сразу выпроваживают. Вечером ждать детей приходится на улице. Такие меры обоснованы. Многие педагоги сейчас болеют как в садах, так и в школах. Хотя некоторые родители удивлены, что осенью фотографов в садики пускали беспрепятственно, а сейчас перед главным детским праздником вдруг решили перестраховаться.

Новогодние утренники в этом году проходят в новом формате из-за эпидемиологической ситуации.

— Наши воспитатели сказали, что сами поснимают на телефон, — говорит Кристина, мама воспитанницы детского сада № 11 в Юрьевце. — Я возмущена только тем, что,осенью, когда коронавирус набирал обороты, по садикам свободно ходили фотографы, снимали всех детей в одних и тех же костюмах, естественно, без дезобработки. Моего разрешения тогда даже не спросили, вечером поставили перед фактом, что моя дочь тоже фотографировалась в платье, которое прошло через десятки детей, в том числе из других садов.

Но совсем без работы опытные операторы в канун Нового года не останутся, даже в разгар пандемии. Заказы поступают, говорят они. Реклама и онлайн-трансляции сейчас востребованы. Но тесты на коронавирус им тоже приходится делать регулярно.

— Когда мы снимаем массовые мероприятия либо на производстве, у нас обязательно масочный режим, перчатки надеваем и делаем каждый раз свежий тест на ковид. Экспресс-тест в пределах 3000 рублей стоит. Делают его за сутки. То есть чтобы на следующий день мы сразу без проблем отправились на съемки. Все эти справки мы предъявляем заказчикам, — рассказал «Призыву руководитель владимирской студии видеопроизводства, оператор Александр Кондрашов.

Сейчас в каждом детском саду обговариваются любые возможности новогодних съемок. В одном дошкольном учреждении родители договорились установить свою профессиональную камеру на штативе, направив её в центр зала, где установлена ёлка, и попросили сотрудников помочь им с фото- и видеосъемкой. К слову, все воспитанники, как малыши, так и дети повзрослее, смотрят эти записи потом с удовольствием.

Ранее «Призыв» сообщал, что плата за детский сад в новом году вырастет на 4%.