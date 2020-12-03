Онкобольной из Коврова два месяца не может получить лечение

Вот уже почти два месяца 58-летний житель Коврова не может получить лечение. У мужчины – рак легких, который был диагностирован специалистами Областного онкодиспансера. Ему назначили курс химиотерапии по месту жительства. Но в Коврове направление из области не сочли достаточным. «Призыв» попытался разобраться в этой истории.

О своем недуге пациент узнал две недели назад. Как выяснилось, его ковровские врачи ещё раньше. Но пациента об этом почему-то не известили. В октябре этого года мужчина, кстати, бывший подполковник милиции, лечился от обострившихся приступов астмы в городской многопрофильной больнице Коврова. Здесь ему провели компьютерную томографию и взяли мазок на ковид. Тест оказался отрицательным. Тем временем у лечащего врача коронавирус подтвердился, поэтому всех больных отправили домой на двухнедельный карантин.

Всё это время мужчина испытывал проблемы с дыханием. Наконец, он решил обратиться к терапевту, тот выписал лекарства и рекомендовал продолжить амбулаторное лечение.

Родственники больного забили тревогу и по собственной инициативе начали собирать его к пульмонологу. Им пришлось добывать сведения о выписке мужчины из больницы с результатами обследования. А там, оказывается, черным по белому прописано — подозрение на рак. Необходима консультация онколога. Больной об этом даже не подозревал. В заключении, которое в итоге затребовали родственники, были прописаны серьёзные патологические изменения:

«МСКТ-признаки центрального новообразования левого легкого с поражением верхнедолевого бронха, с прорастанием опухоли в левый главный бронх, с частичным ателектазом верхней доли левого легкого. Незначительная внутригрудная лимфаденопатия. Буллезная эмфизема легких».

Дочь и племянница больного обратились за помощью в Палату защиты прав пациентов. Здесь помогли оперативно записать мужчину на прием в областной онкодиспансер. Онколог подтвердил раковую опухоль и назначил курс химии.

— Мы достаточно тесно работаем именно с владимирским онкодиспансером. Когда я увидела, что здесь подозрение на онкологию, я позвонила Родичевой Наталье Владимировне, спасибо ей огромное. Она всегда откликается на наши обращения, — рассказала «Призыву» Галина Шипарева, руководитель Палаты защиты прав пациентов. — В итоге пациент был максимально быстро обследован, был выставлен диагноз, назначен протокол лечения. Но даже с прописанным механизмом лечения, химотерапией, пациента уже в Коврове, вновь отправили ходить по местным врачам — терапевту, онкологу. У нас же один регион, больницы должны иметь общую связь, коммуникации. Данные по пациенту можно было отправить и по интернету. Когда нет отлаженной системы, страдают онкобольные, которые постоянно должны добиваться лечения. Драгоценное время теряется, шансы на выздоровление уменьшаются.

Изначально пациенту даже не сообщили о страшном диагнозе.

Вернувшись из Владимира больной отправился в своё медучреждение. Но прождав три часа в приемном покое онкологического отделения, задыхаясь, он так и не получил врачебную помощь.

— После онкодиспансера он проходит все обследования, в том числе биопсию, берет у терапевта направление на госпитализацию, приходит в приемный покой, где его записали на химию. Просидев 3 часа, он так и не дождался помощи. Он уже весь посинел. Говорил врачам: мне плохо. На что ему ответили – езжай домой, вызывай терапевта. На его жалобу ответили даже в матерной форме, показав полное своё равнодушие, — рассказала «Призыву» племянница больного Арина.

Почему онкобольного в тяжелом состоянии не госпитализировали даже с направлением на руках, его родственники до сих пор не знают. И самое страшное, говорит племянница, если бы они сами не стали искать пульмонолога, не запросили выписку, результат КТ, её дядя до сих пор бы жил в неведении.

В онкологическом отделении ковровской городской больницы предусмотрено 40 коек, из них 5 – дневных. На данный момент лечение по очереди проходят 62 человека. На каждую койку здесь предусмотрено по 3 пациента.

— Чтобы попасть сюда, на госпитализацию в наше отделение, пациент должен был получить направление от нашего заведующего, на консультативном приеме в онкологическом кабинете поликлиники. Такой порядок. Если такого направления не будет, его не госпитализируют. Просто направления от специалиста их другого города, этого будет недостаточно. Иначе к нам и Нижний Новгород поедет, и все близлежащие регионы. А медикаменты рассчитаны только для жителей Владимирской области, — пояснили «Призыву» в отделении онкологии Ковровской ЦГБ.

Сейчас мужчину лечат уже во второй больнице Коврова, но не от рака, а проводят симптоматическую терапию, снимают приступы астмы, чтобы были силы на химию. По словам родственников, ему выдали направление на госпитализацию 30 декабря. Но они не уверены, что перед Новым годом мужчину положат на химиотерапию. Ведь могут опять возникнуть какие-то препятствия. Тем временем два месяца в лечении онкологии уже потеряно.

— Сейчас страдают все плановые пациенты. И с онкологией, и с кардиологией, и эндокринологией. Людям, стоящим в списках региональных и федеральных льготников, перестали выдавать жизненно важные препараты. Потом все хронические больные не могут попасть на приём к своим специалистам. Всё это приведет к подъему смертности во Владимирской области, и в стране в целом, — говорит Галина Шипарева.

В Палате защиты прав пациентов, тем не менее, просят больных не падать духом. Свои права они должны знать, и если их нарушают в медучреждении, следует обращаться с жалобами в надзорные ведомства. В Палате готовы подсказать алгоритм действий в каждой индивидуальной ситуации. Здесь также предоставят пациентам бесплатную услугу психолога, юриста и медиатора – человека, разрешающего конфликтные ситуации между врачом и его больным.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире проходит новогодняя акция в помощь онкобольным детям.