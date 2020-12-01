Оформить индивидуальную выписку можно в СберБанк Онлайн

Новый сервис доступен пользователям раздела «Выписки и справки» в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Клиент может сформировать индивидуальную выписку по операциям дебетовой и кредитной карт, используя фильтры данных. Сервис доступен пользователям iOS и Android.

Конструктор позволяет найти операции зачисления/списания по конкретной карте, перевода денежных средств конкретному человеку. В дальнейшем инструмент будет дополнен новыми фильтрами и данными.

Всего с начала 2020 года клиенты Сбера запросили в банке 81 млн справок, из них 46 млн — в СберБанк Онлайн (57%). Популярность сервиса росла на протяжении года, так как он позволяет получить необходимый документ удалённо, без посещения офиса банка.

Елена Левина, Директор дивизиона «Забота о клиентах» Сбербанка:

«Мы продолжаем активно развивать наши digital-сервисы, расширяя спектр доступных банковских операций, которые можно совершать онлайн. Благодаря удобным и понятным инструментам, наши клиенты могут получать необходимые сервисы и услуги 24х7 без необходимости визита в офис банка»

ПАО Сбербанк