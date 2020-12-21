Один на один с раком. Пациента с неоперабельной опухолью оставили без лекарства

Онкобольной из Лакинска уже месяц не может получить жизненно необходимый препарат. Родственники обивают пороги медучреждений и чиновников. Облздрав кивает на местных медиков: якобы Собинская районная больница неправильно отправляет заявки на лекарственное обеспечение. А в больнице винят вышестоящих — департамент здравоохранения администрации Владимирской области. Пока те и другие ищут виновного, умирает человек.

Александру Владимировичу из Лакинска 63 года. Страшный диагноз — рак предстательной железы 3-й степени — ему поставили в начале осени. Врач сразу предупредил: опухоль неоперабельна. Пациента отправили на диагностику в областной онкодиспансер во Владимир. Здесь Александр Владимирович прошел курс химиотерапии. После этого ему прописали курс медикаментов — три упаковки противоопухолевого препарата из расчета на три месяца. Лекарство родственники добывали с боем. Удалось получить лишь одну упаковку. Обеспечивать Александра Владимировича лекарством дальше не могут (или не хотят) ни больница, ни облздрав.

— Мой отец наблюдается в областном онкодиспансере у врача Родичевой. По её назначению он прошел лучевую диагностику, химиотерапию. После чего ему выписали лекарство. Рецепт мы отдали в аптеку. Там сказали: ждите, за поставку отвечает Собинская ЦРБ. Проходит 2 недели. Я начинаю звонить главному врачу в больницу, она отвечает: мы ничем помочь не можем, нам облздрав денег не выделяет. Я начала писать письма в департамент здравоохранения, звонить туда. Бесполезно. Я обратилась в Росздравнадзор. После чего в аптеку пришла всего одна упаковка. А нам надо три! Фармацевт же заметила, что таких пациентов, как мой отец, у них около пяти, а лекарство пока пришло только ему, – рассказывает «Призыву» дочь онкобольного Мария.

Сейчас по специфике заболевания мужчина наблюдается у уролога Собинской ЦРБ. Он тоже настаивает на необходимости медикаментозного лечения. Анализы плохие, улучшения нет. Попасть на прием к владимирскому онкологу Александр Владимирович тоже не может — запись на три недели вперед.

В системе обеспечения лекарствами очень много недочётов, говорят в общественной организации Палата защиты прав пациентов. Алгоритм помощи, особенно онкобольным, необходимо отладить на всех уровнях. Так, пациент из Ковровской ЦГБ, страдающий раком легких, о котором «Призыв» рассказывал в начале декабря, не дождавшись назначенной химиотерапии, недавно умер.

— Частая причина — человеческий фактор, тот самый, который документы неверно заполнит или потеряет из списков нуждающихся. Медучреждения и облздрав переносят ответственность друг на друга, потому что так удобнее, — говорит Галина Шипарева, руководитель Палаты защиты прав пациентов. — А на самом деле вопрос: почему нельзя, выписав назначения в онкодиспансере на препараты, автоматически отправить сразу и на закупку? А человек вынужден идти по врачам по месту жительства. Умер наш ковровский подопечный, возможно, из-за упущения сроков и того, что расписанное онкодиспансером лечение так и не начали…

Время Александра Владимировича тоже уходит. Нужный ему препарат стоит порядка 170 тысяч рублей за упаковку. Но одна упаковка не улучшит состояние больного, их нужно три. Получается, бюджетные деньги пускают на ветер, покупая лишь третью часть жизненно необходимого курса. Кто-то красиво отчитался за потраченные средства, но раку бумажки чиновников, пусть и с печатями, не указ. Опухоль медленно пожирает человека.

«Призыв» направил официальный запрос по этому случаю в департамент здравоохранения администрации Владимирской области.