Обыкновенные герои: истории о ежедневных подвигах владимирцев

В октябре 2019 года сразу пять автомобилей оказались в грязевом плену в 15 километрах от Коврова. Автолюбители из Иваново и Костромы решили срезать путь, но навигатор привел их в чистое поле. Когда начался дождь, машины увязли. Двигаться самостоятельно транспорт не мог. На помощь пришел тракторист из соседней деревни.

Когда начали вытягивать машины из грязи, окончательно стемнело. В довершение ко всем бедам надолго трактора не хватило. Тягач выдернул из поля одну машину и заглох. Пришлось водителю срочно чинить его. И это все под дождем, в чистом поле и потемках. Тракторист оказался бесстрашным, самостоятельно продул фильтр, ему пришлось для этого чуть ли не солярку глотать. В итоге все автомобили были спасены.