Обыкновенные герои: истории о ежедневных подвигах владимирцев

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День Героев
Сегодня в России отмечается День Героев Отечества. В памятную дату принято вспоминать всех, кто в разные периоды истории отличился в служении Родине. Однако людей, которые в трудные минуты готовы преодолеть страх и даже рискнуть своей жизнью ради спасения других, много было всегда. Они вокруг нас. Стоит только оглянуться. «Призыв» собрал истории о поступках, которые достойны уважения, и героях, которым редко дают ордена.
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Военные спасли детей на пожаре
Сразу троих детей в возрасте 9, 11 и 13 лет спасли на пожаре в Вязниковском районе военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа. 12 ноября этого года Виктор Шаталов и Мурад Аслуев проезжали мимо на автомобиле к месту службы. Они поспешили к горящему дому, начали стучать в двери, будить детей, разбили окна и помогли ребятам выбраться. Благодаря поступку молодых людей трагедии удалось избежать.
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Тракторист вытащил из грязи женщину с детьми
В октябре 2019 года сразу пять автомобилей оказались в грязевом плену в 15 километрах от Коврова. Автолюбители из Иваново и Костромы решили срезать путь, но навигатор привел их в чистое поле. Когда начался дождь, машины увязли. Двигаться самостоятельно транспорт не мог. На помощь пришел тракторист из соседней деревни.
Когда начали вытягивать машины из грязи, окончательно стемнело. В довершение ко всем бедам надолго трактора не хватило. Тягач выдернул из поля одну машину и заглох. Пришлось водителю срочно чинить его. И это все под дождем, в чистом поле и потемках. Тракторист оказался бесстрашным, самостоятельно продул фильтр, ему пришлось для этого чуть ли не солярку глотать. В итоге все автомобили были спасены.
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Спасатели достали пенсионерку из болота
В июле 2019 года 78-летняя жительница Коврова пошла в лес за грибами и заблудилась. Вместо дороги домой бабушка вышла на заболоченную тропинку. Каждый шаг мог представлять для нее опасность. Чтобы не увязнуть окончательно, пенсионерка остановилась и позвонила по номеру 112. На место были вызваны сотрудники поисково-спасательного отряда города Коврова. Пробираться к старушке им пришлось по воде, любой шаг представлял опасность. Все в результате закончилось хорошо, бабушка вернулась домой с грибами.
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Спасли пятнистого оленя из ледяной воды
В декабре 2019 года самец пятнистого оленя спасался от стаи собак и провалился в Клязьму. Животное не смогло самостоятельно выбраться на берег из ледяной воды. Бедолагу в полынье заметил житель села Заречное. Александр Евстегнеев рыбачил в этих местах. Мужчине удалось связаться с сотрудниками охотничьего хозяйства. Они приехали на место ЧП и вытащили оленя из ледяного плена.
Сотрудник Госохотинспекции Александр Ермоленко говорит, что в эти минуты о себе он думал меньше всего. Животное нужно было спасти. Когда подполз близко, удалось закинуть на шею оленя веревку. Потихоньку его вытащили из полыньи.
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Сотрудники ДПС потушили пожар
В декабре 2020 года сотрудники ДПС, находясь в патрульном автомобиле, услышали крики о помощи. Полицейские заметили, что из подъезда жилого дома идет дым. Инспекторы Александр Муравьев и Максим Ваньков проследовали к дому. Один из них вошел в подъезд и начал стучать в двери, другой с улицы оповещал людей об опасности. Мужчины помогли потушить огонь и вывели из дома слабослышащего пенсионера.
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Спасатели вытащили провалившегося под лед рыбака
Сотрудники МЧС спасли жизнь любителю зимней рыбалки. В ноябре этого года житель Петушинского района отправился на водоем. Лед еще не окреп, и он ушел под воду. Сообщение о том, что в полынью на пруду в Покрове провалился мужчина, поступило утром. Тонущего рыбака вытащили с помощью спасательной верёвки и передали его медикам.
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Водитель автобуса принял роды
В августе 2019 года случилось чудо. Водитель автобуса Павел Дубровин помог сотрудникам «скорой помощи» принять роды у пассажирки. 37-летняя женщина, доехав до автовокзала Владимира из Гусь-Хрустального, не смогла покинуть салон. Роды начались прямо в автобусе. Девочка появилась на свет первой, второго ребенка, мальчика, уже принимали в роддоме.
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Женщина спасла водителя из горящего авто
Жительница Суздальского района в октябре 2019 года спасла незнакомого водителя из горящего автомобиля. Светлана Бутырева, мама двоих детей, не стушевалась, когда заметила, что что-то горит на дороге. По пути из детского сада остановилась на обочине и помогла вытащить человека из салона автомобиля, который врезался в дерево. Светлана говорит, что героем себя не считает. Остановиться она решила по зову сердца, когда поняла, что нужна ее помощь.
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Герои на передовой борьбы с коронавирусом
Сегодня героями можно уверенно назвать всех медицинских работников, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Ежедневно эти люди спасают жизни сотен пациентов с ковидом. Не все пережили это борьбу. В списке памяти врачей, медсестер и санитарок, которые стали жертвами COVID-19, все больше фамилий медиков из нашего региона. Их лица закрыты масками, их не узнают на улице даже те, кому вчера они спасли жизнь. Но сегодня есть прекрасный повод назвать этих людей героями и сказать им спасибо!
Полина Тарбеева
Фото «Призыва»
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