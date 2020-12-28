Обыкновенное чудо: компания «Дау Изолан» сделала подарок детям

Лухтоновская специализированная школа-интернат получила новогодний подарок — водно-оздоровительный комплекс. Это еще один совместный проект с их давними друзьями, одним из лидеров российской химической промышленности — компанией «Дау Изолан». Это сотрудничество (или, вернее было бы сказать, дружба) длится уже около семи лет. Компания помогла построить социальную гостиницу для воспитанников и гостей, спортплощадку, реконструировала зал для занятий дзюдо, открыла центр психологической поддержки, развития и релаксации. До коронавирусных ограничений сотрудники регулярно приезжали к своим подопечным.

«Капитошка» vs «Исток»

Сотрудники Лухтоновской школы-интерната заботливо развешивают детские рисунки. Небольшая выставка — часть масштабной предвыборной кампании. Ребятам предстоит решить, как будет называться новый водно-оздоровительный комплекс. Изначально было около десяти вариантов. После предварительного голосования остались два самых популярных — «Капитошка» и «Исток». Итоги подведут как раз к Новому году. Вся школа в предвкушении…

Сейчас в школе-интернате воспитываются 50 ребят с ограниченными возможностями здоровья, 19 из них — дети-инвалиды. Для них еще одна программа реабилитации — новая надежда на полноценную жизнь. Современный водно-оздоровительный комплекс пришелся очень кстати.

— С нашими друзьями, единомышленниками и партнерами — компанией «Дау Изолан» нас связывают давние отношения. С их помощью мы уже реализовали несколько проектов. И в преддверии Нового года мы получили еще один подарок — водно-оздоровительный комплекс, — рассказывает заместитель директора по учебно-воспитательной работе Лухтоновской школы-интерната Наталья Крылова. — Мы будем работать в двух направлениях. Одно направление — это реабилитация и восстановление психо-эмоционального состояния. Наш педагог-психолог разработал целую программу под названием «Водолей». И медицинские работники будут заниматься аквареабилитацией наших ребят.

Новый водно-оздоровительный комплекс разделен на две зоны: зал с душевыми и зал с лечебными ваннами.

Игры с водой успокаивают и учат

Педагог-психолог Инна Павлухина перед открытием комплекса изучила всю информацию об акватерапии, которая имеется в открытых источниках. Результатом стала программа «Водолей». Это комплекс упражнений с водой (контрастный душ, разный напор воды и т.д.), массажными дорожками, массажными мочалками и игрушками. Они проводятся в игровой форме и помогают корригировать проблемы, которые часто встречаются у воспитанников специализированной школы-интерната. Самые распространенные — нарушения эмоционально-волевой сферы: повышенная тревожность, быстрая утомляемость, излишняя импульсивность и агрессия.

— Считается, что вода придает человеку силы, жизненную энергию. Даже когда взрослый человек приходит с работы уставший, принимает душ, он уже чувствует облегчение. Вот и деткам нашим вода помогает расслабиться, отдохнуть, снять усталость, — рассказывает педагог-психолог Инна Павлухина. — Специальный комплекс позволяет корригировать те нарушения, которые есть у конкретного ребенка. Эти упражнения влияют и на психоэмоциональное состояние наших деток. Здесь мы можем отработать чувства, эмоции, которые ребенок испытывает во время того или иного упражнения.

Ванны — уникальный метод реабилитации

Теперь стал доступен еще один уникальный метод реабилитации — солевые ванны. Их назначают, если нет противопоказаний. Процедуры проводят медицинские работники. Тело во время купания погружается под воду, возникает ощущение невесомости, оно расслабляется. Разгружается опорно-двигательная система, развивается мышечный корсет, улучшается координация движений. Ванны благоприятно сказываются и на психоэмоциональном состоянии детей.

— Наши дети имеют несколько нарушений. Солевые ванны благоприятно влияют на их здоровье. Они рекомендованы педиатрами. Ванны снимают стрессы, стабилизируют нервную систему, нормализуют сон и являются седативным средством. Они ускоряют обменные процессы, способствуют нормальному функционированию дыхательной системы, очищают кровь и повышают уровень гемоглобина в крови, благоприятно влияют на костно-мышечный аппарат, — объясняет медсестра Алина Сторонкина.

У водно-оздоровительного комплекса есть еще один огромный плюс. Детям по состоянию здоровья нельзя купаться в открытых водоемах. Теперь в жару они смогут принимать водные процедуры здесь. Уже сейчас аквареабилитация стала одним из любимых занятий. Педагоги составили расписание. Осталось только определиться с названием.

«Мы поддерживаем тех, кто нуждается в помощи»

О новом водно-оздоровительном комплексе для детей, о том, как прошел 2020 год и планах на будущий, «Призыву» рассказал генеральный директор компании «Дау Изолан» Сергей Аникин.

— Сергей Владимирович, почему решили открыть в Лухтоново именно водно-оздоровительный комплекс?

— Как и раньше, мы решили сделать акцент на оздоровительную составляющую. В прошлом году мы открыли центр психологической поддержки, развития и релаксации. И я очень рад, что в этом году мы завершили строительство водно-оздоровительного центра в Лухтоновской школе-интернате. Для нас это большой праздник, что мы смогли сделать ребятишкам такой хороший подарок к Новому году. Не только елку, не только сладости, Деда Мороза, но и такой многофункциональный объект. Это наш не первый проект, и я уверен, что и не последний!

— Каким стал 2020 год для компании «Дау Изолан»?

— Назвать 2020 год необычным было бы сильным преуменьшением. Если говорить о бизнесе, 2020 год был не самый плохой. Все-таки тот ресурс, который есть у компании и коллектива, позволяет нам даже в такие тяжелые времена решать нестандартные задачи и двигаться вперед. Мы показываем положительную динамику и остаемся лидерами рынка.

Именно это позволяет таким компаниям, как наша, поддерживать тех, кто нуждается в помощи. Мы в этом году, несмотря ни на что, продолжали реализовывать свою благотворительную программу, которая была запланирована раньше. И, конечно же, Лухтоновская школа-интернат — не единственный наш социальный проект во Владимирской области. Однако, ковид все-таки внес свои коррективы.

В этом году мы начали активно помогать городской больнице № 2 во Владимире. Все началось с покупки банальных СИЗов, которых в начале пандемии не хватало. Сейчас этой проблемы уже нет.

Потом мы закупали для больницы достаточно сложное оборудование: кислородные концентраторы и мобильные кардиографы, которые позволяют работать в «красной зоне», в том числе делать кардиограмму младенцам с рождения. В этом году этот проект стал одним из наших основных.

У нас есть еще несколько текущих проектов, которые идут из года в год: шефство над детской художественной школой, некоторыми общеобразовательными школами города Владимира, постоянной остается и дружба с Княгининым монастырем.

— Поделитесь планами на будущий год.

— Жизнь продолжается даже в такое нелегкое для всех время! Мы не планируем прекращать наши проекты. У нас есть уже идеи по каждому из них. Я продолжаю и свои, можно так сказать, личные благотворительные проекты. Но о них я бы не хотел распространяться.

Я очень хочу поблагодарить всех тех людей, которые в это тяжелое время оказывали поддержку тем, кто нуждается в помощи. А таких людей и с той, и с другой стороны сейчас немало. Это естественный для нормального человека процесс, даже в чем-то эгоистичный: когда ты помогаешь другому, ты и сам чувствуешь себя немного лучше.

— В этом году вы преподнесли новогодний сюрприз всему Владимиру — сверкающая карета украсила Соборную площадь. Почему вы решили сделать такой подарок, и насколько он важен именно в этом году?

— Этот подарок в первую очередь был направлен на моральную поддержку жителей и гостей города, на создание и усиление новогоднего настроения. Но при разработке проекта я все-таки думал, какая же у него смысловая нагрузка. И мы в коллективе для себя решили, что огоньки этой кареты символизируют огоньки надежды, которые мы бы хотели зажигать в душах и сердцах людей — жителей Владимира и гостей города.

Это надежда, что все плохое когда-то пройдет и мы заживем нормальной, привычной жизнью. Мы не будем бояться ходить к друг другу в гости, будем общаться. Это надежда, что 2021 год будет намного лучше, чем 2020-й.

Давайте верить в лучшее, это придаст нам силы пережить тяжелые времена!