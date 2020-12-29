Обязательный переход на карты «Мир» отложили до лета

Срок обязательного перевода пенсий и других социальных выплат на карты национальной платежной системы «Мир» снова продлен. Теперь до 1 июля следующего года. Такое решение принял Банк России, так как пенсионеры, находящиеся сейчас на самоизоляции, просто не имеют возможности заниматься получением новых карт.

— Пенсии по-прежнему будут начисляться на те карты, которые есть у пенсионеров. Банк России рекомендовал банкам дистанционно общаться с клиентами, чтобы выпустить им карты «Мир» и доставить их при возможности. В случае истечения срока карты банкам рекомендовал продолжать осуществлять выплаты до 1 июля, — пояснил заведующий сектором платежных систем и расчетов Владимирского отделения Банка России Владимир Полянский.

Между тем, по данным на 1 октября текущего года, владимирцы оформили почти 765 тысяч карт платежной системы «Мир». Их доля составляет уже более трети от общего числа карт.

Переход на национальную платежную систему «Мир» закреплен федеральным законом.

Процесс должны были завершить к 1 июля 2020 года. Но из-за пандемии срок перехода продлили сначала до 1 октября, затем до конца года, а теперь и вовсе до лета.

На карту «Мир» поступают следующие пособия и выплаты: пенсии, социальные выплаты безработным и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, пособия семьям с детьми, в том числе единовременные при рождении ребенка, за постановку на учет в ранние сроки беременности и по беременности и родам, а также ежемесячные — по уходу за ребенком, беременной жене и на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей, а также на ребенка от 3 до 7 лет включительно.

Изменения не затронут пенсионеров, получающих свои деньги через почту или на дому. Для них ничего не поменяется.