Общественники призывают открыть койки под реабилитацию после коронавируса

Представители Общественной палаты Владимирской области обратились к руководству департамента здравоохранения с призывом не оставлять без наблюдения выписанных больных, перенесших коронавирус в тяжелой форме. У многих из них снижается иммунитет, растет риск инфарктов и инсультов. И даже появляется угроза повторного заражения COVID-19.

— Тяжелые формы болезни больше развиваются у пожилых людей. А также с сопутствующими заболеваниями – бронхиальная астма, диабет, болезни сердечно-сосудистой системы и ожирение, — перечислила секретарь комиссии по качеству жизни, здравоохранению и социальной политике региональной Общественной палаты Татьяна Яконюк. — Последствия после болезни могут быть самые тяжелые – от рубцевания легочной ткани и отказа почек до воспаления сердечной мышцы, аритмии, повреждения печени. А при длительных нарушениях – психозов.

Недавно Минздрав разработал методические рекомендации по медицинской реабилитации при новой коронавирусной инфекции. В них говорится о составлении индивидуальных программ с учётом профилактики тромбозов и тромбоэмболии. Такие пациенты должны быть под наблюдением не только своих терапевтов, но и неврологов, психологов, специалистов лечебной физкультуры. Людям должны назначать физиопроцедуры, дыхательную гимнастику.

На данный момент под коронавирус в области перепрофилировали 1875 коек. Общественники настаивают на открытии ещё 100 коек под реабилитацию.

— Данная помощь осуществляется в учреждениях третьего этапа. В центрах медицинской реабилитации. Согласно рекомендациям Минздрава отделения такого типа могут быть организованы в условиях санаторно-курортных организаций, куда после завершения постинфекционной изоляции направляются пациенты на основании региональных дорожных карт, — пояснила Татьяна Яконюк. – Поэтому Общественная палата просит создать реабилитационные отделения на базе санатория «Заклязьменский» и других аналогичных профильных учреждений. Для населения Владимирской области с численностью более 1 миллиона человек необходимо выделить не менее 100 мест.

В департаменте здравоохранения поясняют: первый этап реабилитации больные получают ещё в госпитале. Второй этап – это специализированные отделения, имеющие лицензию на реабилитацию. Переводят сюда людей только по показаниям врача. Что касается третьего этапа – это обычное амбулаторное наблюдение на дому.

После длительного лечения в инфекционном госпитале пациентам, тяжело перенесшим коронавирус, действительно положено санаторно-курортное лечение. До этого некоторых направляли в «Решму» в Ивановской области, сообщал облздрав. Скоро переболевшим не придется даже покидать регион. В Радужном откроется реабилитационный центр для больных такого профиля.

Облздрав не уверен, что места для реабилитации будут востребованы.

— Мы вели также переговоры с реабилитационным центром «Решма» по поводу переболевших коронавирусной инфекцией. И есть договоренность, что после открытия ковидного госпиталя на базе больницы в ЗАТО Радужный, та часть здания, которая относится к филиалу «Решмы», будет принимать наших пациентов, которым необходим именно второй стационарный этап реабилитации, — рассказала общественникам глава облздрава Елена Утемова.

Однако чиновники уверены, что эти койки не будут сильно востребованы. Сами пациенты не захотят долечиваться в других лечебных учреждениях.

— Практика показывает, что пациенты неохотно соглашаются покинуть свой стационар и переехать в другой для долечивания. Человек уже познакомился со своим доктором, видит результаты лечения, доверяет именно этому медучреждению. Потом стационары для долечивания были необходимы прежде, когда мы не могли выписывать пациентов без отрицательных тестов на ПЦР. Мы развернули 50 коек на базе нашего госпиталя ветеранов войн. Фактически можем ещё развернуть дополнительно 20 коек. Но загрузка этого коечного фонда не превышает 40-50%, — подчеркнула Елена Утемова.

Что касается санатория «Заклязьменский» во Владимире, то там уже есть опыт перепрофилирования. В первую волну пандемии там был открыт обсерватор на 75 мест. Туда определяли тех, кто не мог пройти карантин по коронавирусу на дому. Обсерватора уже давно нет, пояснили «Призыву» в учреждении. Пока санаторий работает в обычном режиме.

За все время пандемии COVID-19 во Владимирской области переболели более 18 000 человек. Умерло свыше 400 человек. При отсутствии нормального лечения и реабилитации через несколько лет число инвалидов в регионе может значительно вырасти, уверены общественники. И эта нагрузка ляжет не только на врачей, но и на региональный бюджет в виде льгот и пособий. Поэтому поддержка тяжелобольных необходима. И в стационаре, и после выписки.