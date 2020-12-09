Обреченная на боль. Пенсионерке с остеопорозом отказали в лекарстве

Нестерпимая боль 24 часа в сутки, остеопороз, четыре перелома в позвоночнике — в такой реальности живет Ольга Владимировна. 71-летняя пенсионерка — инвалид 3 группы, федеральный льготник. Раньше ее спасала золедроновая кислота. Это дорогостоящий препарат с широким спектром действия. Его назначают онкобольным и пациентам, страдающим различными видами остеопороза. В 2019 году Ольга Владимировна прошла курс препарата в стационаре второй городской больницы. Наметились улучшения. В этом году, обратившись за помощью вновь, она неожиданно получила отказ.

— Лекарство, которое мне в 2018 году выписал врач и которое мне помогло – золедроновая кислота, в этом году уже не дают. Хотя мне, как федеральному льготнику оно положено. Если заказывать его через аптеку, оно стоит 15 тысяч рублей! А мне выписали трамадол — психотропный опиоидный анальгетик. Мне он не помогает, а я уже не могу ходить от боли! — рассказала «Призыву» пенсионерка. – Мне заведующая поликлиникой открыто заявила, что сейчас денег на льготные лекарства не выделяют для федеральных льготников. А потом старший терапевт сказала, что по закону мне эта золедроновая кислота вообще не положена. Как же так – в прошлом году выписывали, а в этом уже нет?

Многие годы Ольга Владимировна работала в Педагогическом университете, преподавала инженерную графику. Инвалидность получила ещё в 43 года, начались проблемы с сердцем, появился кифосколеоз. Сейчас пенсионерка почти не ходит. За ней присматривает лишь соседка и навещает соцработник. На днях Ольга Владимировна дозвонилась до аптеки, где получала льготные препараты, здесь женщине ответили, что в этом году облздрав не заказывал золедроновую кислоту.

71-летняя пенсионерка-инвалид страдает нестерпимыми болями, но ей отказывают в положенном лекарстве.

«Призыв» сообщил о проблеме в департамент здравоохранения администрации Владимирской области. Нам ответили, что на сегодняшний день на лекарственное обеспечение жителей Владимирской области из регионального бюджета было выделено 1,3 миллиардов рублей, из федерального – всего 370,3 миллионов рублей.

-Вопрос назначения курса фармакотерапии – в компетенции лечащего врача. В случае медицинских показаний пациенту может быть назначено лечение с применением золедроновой кислоты. Медицинским работникам запрещается оформлять рецепты на лекарственный препарат золедроновая кислота, который в соответствии с инструкцией по медицинскому применению предназначен только для применения в медицинских организациях. Пациент обеспечивается данным препаратом бесплатно в рамках системы ОМС, — подчеркивается в официальном ответе департамента здравоохранения «Призыву».

Если пациентка не получает должного лечения в своей больнице, сотрудники облздрава рекомендуют отправить им письмо на электронный ящик — dz@avo.ru, с обязательным указанием своих контактных данных и объяснив суть жалобы. Отправить электронный документ можно и по ссылке https://dz.avo.ru/otpravit-obrasenie в рамках государственной информационной системы «Обращения граждан». После чего должна пройти проверка, и если потребуется, будут приняты меры.

Но, как и многие пожилые пациенты, 71-летняя одинокая пенсионерка-инвалид не может отправить чиновникам электронную жалобу. У неё даже интернета нет. Но систему не волнуют такие «мелочи».

От безысходности Ольга Владимировна обратилась в Палату защиты прав пациентов. Общественники сами придут к ней, изучат выписки с документами и составят претензию в прокуратуру и Росздравнадзор. Возможно, это поможет ответственным лицам вспомнить, что где-то от нестерпимой боли каждую секунду своей жизни страдает Человек.

Ранее «Призыв» сообщал, что инвалиду из Мурома с ортопедической обувью помогает Фонд социального страхования.